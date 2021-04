Nuevos audios: "La concha de tu madre, negro de mierda, hijo de..."

Movistar ha emitido en Vamos el audio del momento exacto tras el insulto de Juan Cala a Diakhaby. "La concha de tu madre, negro de mierda, hijo de puta" fueron las palabras exactas que Diakhaby, según Vamos, pronunciaba mientras se dirigía corriendo hacia Cala. De esta forma, el central francés recriminaba lo sucedido reproduciendo lo que previamente le había dicho Cala; el "negro de mierda" que denuncia Diakhaby y que se refleja en el acta.



Es sintomático y no se puede pasar por alto, que justo tras la secuencia, se ve cómo Juan Cala pide perdón al defensa valencianista, con lo que anteriormente sí le había dicho algo. Y no solo se dispulpa, sino que además no le niega haberlo dicho. Y esta versión, cuadra con la que ya se ha filtrado en la prensa inglesa y en la que sí se aprecia cómo Cala le insulta a Diakhaby. "Negro de mierda, ¿vas a llorar?".



Horas antes se emitió en Inglaterra un primer vídeo en el que se ya se apreciaban los insultos racistas de Juan Cala, si bien esta emisión es mucho más clara. Juan Cala, que podría incluso denunciar a Diakhaby para defender su inocencia y su honor, se expondría a una dura sanción y el Valencia CF ya ha informado que irá "hasta el fondo" para defender a su futbolista y hacer justicia.





Ya ha sacado el audio en #Vamos "La concha de tu madre, negro de mierda, hijo de puta".

La sanción mínima son 2 años...veremos si es así. pic.twitter.com/yLMqWh0kie — Xavi Runner (@xavi_runner) April 5, 2021