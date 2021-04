Cala da la cara este martes

Camino de las 24 horas después del supuesto insulto racista de Juan Cala a Diakhaby en el Cádiz - Valencia y desde el club gaditano tan solo se han pronunciado con un escueto comunicado en su página web. Sin embargo y ante la falta de imágenes de televisión, por el momento, que demuestren que e Cala insulte a Diakhaby, el jugador se ha mantenido al margen.



Sorprende que Cala todavía no haya salido a negar rotundamente esa acusación pese a la gravedad del asunto y sigan corriendo las horas con la acusación sobre él. No obstante pasará este lunes también y no será hasta el martes cuando el Cádiz ha anunciado que Juan Cala se sentará en sala de prensa para dar su versión de ese acto racista con Diakhaby. ¿Demasiado tarde?





?? Juan Cala comparecerá este martes en rueda de prensa a la conclusión de la sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva. — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) April 5, 2021