Cala ya tuvo un encontronazo con Aduriz y Gurpegui

Juan Cala no es la primera vez que se ve envuelto en una polémica durante un partido. El presunto insulto racista a Diakhaby ha sido el último lío en el que Cala es uno de los protagonistas.

El jugador del Cádiz tuvo sus más y sus menos con Aduriz y Gurpegui en un Getafe – Athletic de 2016. Cala, en las filas del Getafe en ese momento, terminó expulsado en el minuto 89 después de empujar a un rival con el juego parado.

"Ahora que está de moda esto de los Códigos de futbolistas varias cosas: Primero, no decir fuera del campo lo que se habla dentro y eso no lo voy a saltar, y no voy a decir todo lo que me han dicho tanto Gurpegui como Aduriz, es tan feo que no lo diré, hay límites que no se sobrepasan. Segundo, como compañero de profesión y por el bien del fútbol no se puede provocar constantemente durante 90 minutos corriendo cerca tuya y por ponerle la mano en el pecho fingir Aduriz que ha sido agredido para buscar la expusión", agregó Cala.

Más tarde en un nuevo duelo entre Aduriz y Cala, las cámaras de Movistar captaron como Aduriz le recriminaba a Cala sus palabras de la anterior ocasión: "Teclea, tecléalo después del partido una cosa en Twitter. Después del partido todo, voy a estar mirando. Es lo que haces tú".