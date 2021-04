Juan Cala rompe el silencio tras el racismo en el Valencia-Cádiz

El Cádiz ha confirmado que Juan Cala, protagonista por los insultos racistas que Diakhaby denuncia en el Cádiz-Valencia, dará la cara este martes en una rueda de prensa. No obstante, las cámadas del Golazo de GOL ya lo han cazado y ha dejado caer que en "este país no existe la presunción de inocencia" y que "se explicará" a la perfección. El acta fue clara al respecto. Esto es lo que decía...





?? EXCLUSIVA #GOLAZO ??



????? Juan Cala:



?? "Estoy muy tranquilo, no me voy a esconder. Mañana hablaré en RP"



?? "Parece que en este país no hay presunción de inocencia" pic.twitter.com/KpYDGZwMnt