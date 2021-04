Tebas: "La reacción de Diakhaby indica que algo pasó"

Javier Tebas ha hablado el día después del insulto racista de Juan Cala a Mouctar Diakhaby durante el Cádiz – Valencia. El presidente de LaLiga ha anunciado en #Vamos que existe un "proceso interno" de investigación para aclarar lo sucedido y cree que "pasó algo" por la reacción del jugador del Valencia.



"Algo pasó en el campo, en el Carranza€ La reacción del jugador del Valencia CF indica que algo pasó. Y desde luego vamos a intentar aclararlo porque en la Liga no lo permitimos, no queremos que haya nada de racismo en nuestro fútbol, creo que en el público lo hemos parado bastante, pero en este caso las versiones son contradictorias, pero desde luego que con la conducta del jugador del Valencia CF algo pasó", explica Tebas





''Vamos a seguir trabajando y buscar qué es lo que ha pasado''.

Asimismo el presidente de LaLiga insiste en que ya están trabajando para esclarecer lo ocurrido: "Nosotros lo que esperamos deque es lo que nos corresponde como en su día pudimos aclarar el caso de Iñaki Williams con la afición del RCD Espanyol y logramos identificar a aquellos jugadores. Vamos a seguir trabajando y buscar qué es lo que ha pasado en esa situación o acreditar que el enfado del jugador del Valencia CF tenía toda la razón si fuese el caso"

''Lo que hizo el Valencia volviendo al terreno de juego es hacer caso a lo que decía el árbitro''.

Por último Tebas ha destacado que la decisión de suspender el partido es del árbitro y que, en diferencia a otros casos Medié Jiménez no detuvo el encuentro al no escuchar nada. También el presidente de LaLiga argumentó la decisión del Valencia CF de volver al campo."Aquí hay dos cuestiones la autoridad en los partidos y de todo lo que ocurre en el terreno de juego es del árbitro y de sus auxiliares. Es el árbitro el que tiene que tomar las decisiones y recordaré que en casos similares, no idénticos, creo que fue el del Rayo – Albacete fue el árbitro el que decide la suspensión de un partido ante los gritos de racismo contra Zozulia.El árbitro evidentemente no escuchó nada porque si hubiese escuchado algo no tengo la menor duda que hubiera suspendido él mismo el partido durante un periodo de tiempo creo que como marcan las normas".