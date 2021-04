Cala: "Es todo falso, voy a denunciar al presidente del Valencia CF"

Juan Cala, futbolista del Cádiz ha sido categórico en la rueda de prensa en la que explica lo sucedido en el partido ante el Valencia CF en el que los jugadores valencianistas abandonaron el partido por un insulto racista suyo hacia Diakhaby en el que le dijo "negro de mierda".

"Desgraciadamente me veo obligado a comparecer en rueda de prensa. Todo empieza en un córner a favor del Valencia donde el jugador Diakhaby cae encima mía, recibo un codazo, reclamo falta y él me dice que me levante. Eso queda ahí. Después viene el gol, la tarjeta y la jugada desafortunada en la que una falta a favor tengo otro lance de juego con el jugador, recibo un golpe y reclamo otro lance del juego".

"Nunca he dicho negro de mierda. No se lo he dicho y eso está bastante claro".

"Todo lo que dice es falso. Si hay algún jugador del Cádiz que haya dicho que yo iba a ir a pedirle perdón, dejo el fútbol. Esto es un linchamiento mediático".

Además, el defensa del Cádiz ha negado que insultara a Diakhaby, "es falso", y además ha añadido "voy a denunciar al presidente del Valencia CF". por las palabras que Anil Murthy en un comunicado oficial.