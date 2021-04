Diakhaby: "Un jugador del Cádiz me preguntó si volveríamos si Cala se disculpaba"

El futbolista del Valencia CF, Mouctar Diakhaby, se ha pronunciado este martes por la mañana para explicar qué ocurrió el pasado domingo en el Cádiz-Valencia, partido en el que lamentablemente recibió un insulto racista procedente del jugador del Cádiz, Juan Cala. El futbolista del equipo amarillo niega lo ocurrido y ha amenazado al valencianista con denunciarle para defender su honor, pero tanto el vestuario del equipo como todo el valencianismo en masa y ahora el propio Diakhaby defienden a muerte la versión del futbolista valencianista e irán "hasta el final" para demostrar lo que ocurrió y denunciar este tipo de comportamientos en un recinto deportivo. Ante el racismo, tolerancia cero.





Este martes está previsto que Juan Cala también rompa su silencio en una rueda de prensa prevista para después del entrenamiento matinal del equipo de Álvaro Cervera. El futbolista del Cádiz mantiene su inocencia, pero la realidad es que ya se han filtrado dos vídeos (el primero de la televisión inglesa) en los que se puede intuir qué ocurrió y que Diakhaby tiene la razón.

De momento, los audios del partido siguen en investigación. Pese a que la RFEF le restara hierro al asunto y no le diera la razón al Valencia CF, LaLiga considera que Diakhaby sí tiene la razón solo por la actitud y la respuesta de Diakhaby en el partido. Tebas va en la misma línea que Anil Murthy y considera que las caras de uno y otro futbolista dicen mucho, por lo que se siguen buscando pruebas. En caso de confirmarse de forma oficial, la sanción que podría recibir el futbolista del Cádiz podría ser muy grave.



"Yo no puedo consentir que me digan negro de mieda. Habéis visto todos mis reacciones. Eso no puede suceder en la vida normal y sobre todo en el fútbol, que es un deporte de respeto. Decidimos ir al vestuario, que era una buena decisión y un jugador de ellos nos dijo que si estábamos dispuestos a volver si Cala se disculpaba. Y nosotros le dijimos que no, que las cosas no son así. No se puede decir eso y pasar así. Yo hoy me siento mejor, pero me ha dolido muchísimo".