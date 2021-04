Un ex compañero de Juan Cala se solidariza con Diakhaby

Entre las muestras de solidaridad con Mouctar Diakhaby procedentes de fuera del Valencia CF, una de las más significativas es la del jugador del Getafe CF Djené Dakonam. El futbolista togolés compartió vestuario con Juan Cala durante algo más de media temporada en las filas del club del sur de Madrid. De hecho, en la primera mitad de la campaña 2017/18 Cala y Djené formaban habitualmente juntos en el centro de la defensa del conjunto entrenado por el alicantino José Bordalás.

Curiosamente, en la rueda de prensa de este martes, ofrecida por Cala casi 48 horas después de los incidentes que llevaron al Valencia CF a retirarse en un primer momento del césped del estadio gaditano en defensa de la dignidad de Diakhaby, el jugador del Cádiz CF ha dicho: "He estado en diez equipo, no sé cuántos jugadores han compartido vestuario conmigo, de todos los colores, chinos, africanos, y todos me han escrito. No hay ningún compañero en mi carrera que pueda acusarme de lo que se me acusa ahora, y si hay alguno que salga y lo diga".

Djené no ha salido para acusar a nadie, pero sí se ha querido comprometerse en la lucha contra el racismo en el fútbol con una imagen de Mouctar Diakhaby, en una alusión clara a lo sufrido por el francés de origen guineano que juega en el Valencia CF. A esta imagen, el defensa de 29 años añade los siguientes lemas: "No al racismo, di no al racismo".

Diakhaby ha denunciado que fue víctima de un insulto racista por parte de Juan Cala en el partido del pasado domingo entre Cádiz y Valencia en el estadio Ramón de Carranza.