"Aquí hay dos víctimas", asegura Juan Cala

Juan Cala, jugador de quien Mouctar Diakhaby ha denunciado un insulto racista en el Cádiz-Valencia, ha comparecido en rueda de prensa tras casi 48 horas de meditado silencio. El futbolista, que ha recordado su "ayuda humanitaria" en Guinea o con el pueblo saharaui, niega haber dicho "negro de mierda" al defensa francés del Valencia CF, así como desmiente lo expuesto por Diakha en la mañana de este martes, el hecho de que un jugador del Cádiz se acercó al vestuario valencianista pidiendo al equipo su regreso al campo tras una disculpa previa del propio Cala. Además, el ex de Las Palmas o Getafe también ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el presidente del Valencia, Anil Murthy, según su exposición por acusarlo "sin pruebas", y contra todo el que considere oportuno tras el análisis que desde el domingo están llevando a cabo sus abogados.

Esta es la rueda de prensa que ha ofrecido Juan Cala, arropado por algunos compañeros de equipo en el Cádiz. Una conferencia con una mayoría de cómodas preguntas, entre las que no se ha hecho mención alguna al gesto con el que parece disculparse con Diakhaby, extendiendo el brazo desde el centro del campo, ni a los audios que se escuchan en la retransmisión de una televisión inglesa.

"Desgraciadamente me veo obligado a comparecer en rueda de prensa. Todo empieza en un córner a favor del Valencia donde el jugador Diakhaby cae encima mía, recibo un codazo, reclamo falta y él me dice que me levante. Eso queda ahí. Después viene el gol, la tarjeta y la jugada desafortunada en la que una falta a favor tengo otro lance de juego con el jugador, recibo un golpe y reclamo otro lance del juego".

-La versión de Juan Cala

"Tuvimos un roce en una jugada anterior, en otro lance recibo un golpe por su parte en el que caigo y reclamo corriendo hacia mi campo. Me increpa, me vuelvo con aspavientos, como se ve, y le digo: 'déjame en paz'. Y sigo para delante, él se desentiende de la jugada y viene hacia mí diciendo que le he dicho negro de mierda. Intento calmarle, decirle que no he dicho eso, me empuja, luego viene Fali a separar y se monta la tangana que se ve por la televisión. Pienso que pretenden provocar una segunda amarilla para mí. Por eso, me quedo fuera viendo lo que puede pasar y qué decide el árbitro, que decide sacarle amarilla, por lo que monta en cólera, luego son las imágenes desafortunadas de Gabriel diciendo que lo que le ha dicho su compañero e instando a que se vayan... Yo me quedo con cara de asombro, de bochorno, asombrado por lo que estaba pasando... y ya han visto lo que ha pasado. Esa es mi exposición de los hechos. Nunca le he dicho 'eres un negro de mierda', y eso está bastante claro"

-Diakhaby reitera que un jugador del Cádiz le dijo "negro de mierda" y que es "intolerable", además dice que un jugador del Cádiz les cuestionó que si volvían al campo si les pedías perdón. ¿Es real lo que ha dicho?

"Es falso. Si hay un jugador del Cádiz que se acerca a uno del Valencia diciendo que salgan a campo si pido perdón, que salga y dé nombre y apellidos. Si sale y lo dice, yo mañana dejo el fútbol. Es falso. Esto es un linchamiento público y un circo mediático, que llevo sufriendo desde hace dos días. Ha salido mediante Twitter, aquí estoy para responder a lo que digáis..."

-¿Pretende emprender acciones legales de algún tipo, por ejemplo, contra el Valencia CF después de lo que han dicho?

"Mira, después de ver el vídeo que hace ayer el presidente del Valencia, junto al jugador al lado, espero que este presidente se fuese al juzgado de guardia a denunciarme, porque yo si lo voy a hacer. No se puede acusar de ninguna manera a nadie sin pruebas, así se ha hecho hacia mi persona, yo sí lo voy a denunciar"

-¿Qué cree que buscaban los jugadores del Valencia, su expulsión?

"Creo que lo buscaban era la segunda tarjeta. Cuando viene hacia mí, cuando le intento calmar y explicarle... un jugador insta a que se vayan. Esto se soluciona mucho más sencillo, hay dos víctimas... uno que interpreta que ha sido víctima, creyó que le insultaron, y otra a la que han condenado sin pruebas... cogiéndonos a los dos solos con el árbitro delante, y decir lo que ha entendido, y yo lo que he dicho. A partir de ahí se hubiera solucionado, lo que ha pasado es un circo"

-¿Por qué cree que Diakhaby actúa así?

No sé si se lo ha inventado o ha interpretado mal...

-¿Solo le dijiste 'déjame en paz', nada más que pudiese confundirse con la expresión que denuncia?

"En un fútbol sin público, por culpa de la maldita pandemia, desde hace un año, con 20-25 cámaras, micrófonos, 22 jugadores... hay siete u ocho jugadores donde estoy... y nadie se entera. Nadie dice que lo ha oído, déjame dudarlo al menos...

-¿Qué es lo que siente cuando ve al Valencia retirarse del campo? ¿Cómo reaccionó?

"El único que se dirige a mí del Valencia es el delegado para preguntarme qué ha pasado. Le digo que es un bochorno€ Yo estoy en 'shock', se me está acusando de algo que no soy. Después vamos al vestuario, cada uno en el suyo, y deciden salir de nuevo sin el jugador. Nadie del Valencia me dice nada... Al menos, haberme preguntado, que llevo 12 años como profesional, he jugado en cuatro ligas y he convivido con chinos, ingleses, africanos... Con Benjamín y Kanouté hace dos años estuve una semana de ayuda humanitaria en Guinea... Se me está acusando de algo que no soy. Ahí está la hemeroteca, no tengo que demostrarlo. Estoy en 'shock' totalmente.

-¿Le gustaría hablar con Diakhaby y arreglarlo en privado?

"No tengo problema en sentarme con él en una habitación.. pero después del circo y el linchamiento sin pruebas que se ha originado, todo tipo de personas me ha juzgado sin pruebas, incluso, antes de terminar el partido, sin mi versión. Se han arrimado a ganar protagonismo, votos... Si es que eso es lo que tenía que haber pasado, hablar los dos, decir qué ha interpretado, se le explica lo que he dicho y ya está. Estamos dañando el fútbol español. No existe el racismo entre los jugadores del fútbol español. Los jugadores de color están súper integrados, hay cinco o seis por equipo... ¡Que no hay racismo por Dios!

-¿Por qué aguanta toda la presión sin hablar, si simplemente le dijo 'déjame en paz'?

"No soy periodista... Nada más terminar le digo al presidente que quiero salir inmediatamente, y mi presidente, al que conozco 25 años, me recomienda que no lo haga, que ya he sido juzgado, que todo se usará en mi contra. A las ocho de la mañana del lunes le llamo y le digo de nuevo que quiero salir y que convoque rueda de prensa, pero me insta a que no, a que esté tranquilo. He salido cuando el Cádiz lo ha creído oportuno, no tiene por qué seguir los tiempos que digan los demás, yo soy trabajador del Cádiz"

-Ha explicado que el pique entre los dos venía de atrás...

"Ni lo recuerdo, es que son lances del juego. Soy central, llevo 12 años, he tenido miles de lances. Es algo normal, es parte del fútbol, pero pasar esa línea roja de lo que se me acusa no...

-¿Se habría formado lo que se ha formado con otra clase de insulto?

"Está claro que no se hubiera formado esto, todo ahora es demagogia pura, y aprovechamos lo que sea para convertir el fútbol en... me voy a callar"

-Aparte de acciones contra el presidente del Valencia, ¿las emprenderá contra alguien más, personas o colectivos?

"Contra todas las personas que han intentado jugar con mi imagen y mi honor. Desde domingo mi abogado recopila los datos, y contra todo el mundo...

-¿Ha recibido también muestras de apoyo?

"Desde que pasó, 500-600 llamadas. De excompañeros, entrenadores, directores deportivos, empresarios, proveedores, la plantilla... Estoy muy contento de la familia en la que estoy, el Cádiz. Tengo que agradecer que me han apoyado en momentos complicados, para mi familia son momentos complicados... He sido el punto de mira de un linchamiento, y agradezco a mi institución y mi entrenador, que es mi familia.

-¿Cuál de esas muestras es la que más le ha llamado la atención?

"He estado en diez equipos, no sé con cuántos jugadores he compartido vestuario... de todos los colores, chinos, africanos, y todos me han escrito. No hay ningún compañero en mi carrera que me pueda acusar de lo que se me acusa ahora, y si hay alguno que salga y lo diga"

-Su estado de ánimo durante estos dos días.

"Me subía por las paredes, quería salir a contar todo, entrar en todas las radios y televisiones, pero me estaban calmando en ese sentido. Los que dirigen este país deben hacer una reflexión sobre la presunción de inocencia, que existe y que está recogida en la democracia. Parece que estamos en el Oeste, donde se empieza a ser juzgado sin pruebas, sin escuchar la versión. No es lógico este linchamiento, me gustaría que algunos me llamasen para disculparse con lo que he sufrido. Mis padres y las personas que me quieren estaban tranquilos, pero sufriendo con el circo en el que se ha convertido esto"

-¿Qué le diría a Diakhaby si le tuviera delante?

"Le diría lo que soy y lo que he hecho como persona. Lo que él dice en teoría que es un insulto racista, le diría lo que hago como persona, lidero una plataforma prosaharauis. Estoy a favor de apoyar la lucha contra el racismo. Para mí no existe racismo entre los jugadores, pero si tenemos que crear unos protocolos, creémoslos.

-¿Ha recibido amenazas?

"Sí, por redes sociales he recibido todo tipo de amenazas. Es parte del circo montado. Se esconden detrás de un perfil, también es algo provocado por los 'jueces' que han creado esta versión sin escuchar, sin pruebas, todos incluidos... Me encantaría una disculpa, que alguien me llamara y se disculpara por el bien del país, pero aquí lanzamos informaciones, tuits, que luego caen en saco roto, pero manchamos la imagen de un ciudadano, y se normaliza y no pasa nada"

-¿Alguien más del Valencia se dirigió a usted?

El único con el que hablé fue el delegado del Valencia, si alguien más se acercó no lo recuerdo..."

-¿Cómo se contuvo? Ha hablado de tratar el tema con Diakhaby, ¿por qué no se le acercó cuando estaba solo en la grada?

"En el partido me contuve, primero, porque tenía amarilla y pensaba que me iban a echar. En mi vida me esperaba la decisión de irse que tomó el Valencia... ¿Hubiera mejorado ir a decirle qué? Se me hubiesen interpuesto 25 personas por delante creyendo que iba a decirle algo, no habría ayudado en nada"

-¿El Cádiz también va a emprender acciones legales en defensa de su imagen?

"Tengo el respaldo total del club, así me lo ha hecho saber el presidente. Se tomarán medidas contra instituciones o personas que hayan dañado la imagen del club. El Valencia ha tenido muchas contradicciones. Se meten, luego acusan al árbitro. Ahora dice que un compañero dice tal, desde que pasó cada minuto hay una contradicción nueva"

-La pregunta que se hace mucha gente es, ¿cómo se explica todo lo creado si solo dijo 'déjame en paz'?

Dos opciones, o se lo ha inventado, o lo ha entendido mal... Todo lo demás es un circo. Gabriel Paulista diciendo a la cámara algo que le dice su compañero. Debió cogerme y le explico lo que dije.

-¿Este tipo de situaciones puede alimentar la picaresca en jugadores de algunas nacionalidades diciendo que se les dice algo que no se les dice?

Lo que creo es que debemos actuar con rotundidad e hilar muy fino. Porque estamos creando un precedente bestial. Me niego a pensar que pueda haber picaresca. Y si pasa, que se actúe"

-¿Pediría una sanción para Diakhaby?

"Lo que busco es que se investiguen los hechos y se esclarezcan para que se demuestre una cosa y otra. Recibí la llamada de la Liga y me lo comentaron, es lo que está haciendo el Cádiz".