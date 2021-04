LaLiga mueve ficha por los audios del Cádiz - Valencia CF

LaLiga está trabajando desde el pasado lunes de manera incesante para tratar de esclarecer si realmente sucedió algo el pasado domingo en el Estadio de Carranza en la denuncia de Diakhaby por ese supuesto insulto racista por parte del jugador del Cádiz, Juan Cala, según informa para el diario Sport, el periodista Ramón Fuentes.

Asegura Fuentes que ayer mismo el propio presidente de la patronal Javier Tebas ya declaraba que "algo pasó y vamos a tratar de aclararlo porque en la Liga no permitimos y no queremos que haya nada de racismo en nuestro fútbol". Conviene saber que ahora mismo Laliga tiene monitorizado, y dado que los estadios no cuentan con público en las gradas, casi la totalidad de los sonidos que se producen a lo largo del encuentro de fútbol.

De esa primera revisión o monitorización de todas las cámaras y tecnología presente en el encuentro del pasado domingo no se ha podido concluir o desvelar que esa supuesta agresión racista saliera de la boca del jugador del Cádiz hacia el futbolista del Valencia. De hecho el club gaditano, que defiende la total inocencia del jugador, ya tiene conocimiento de esta situación.

Pero esto no quita que la Liga continúe trabajando para poder tener la mayor información posible al respecto dentro de la investigación abierta en el seno de la patronal y anunciada ayer mismo por el propio Javier Tebas. Así, y según podido saber el diario SPORT, ha decidido enviar estos sonidos del encuentro a empresas especializadas. Lo que se busca es intentar que puedan aumentar los sonidos de los jugadores y aislar lo más posible los ruidos de fondo. Para ver si, como resultado de este minucioso trabajo, pudiera aparecer ese audio que confirme o desmienta todo lo acontecido el pasado domingo en el Estadio Ramón de Carranza.

De momento el procedimiento continúa en busca de poder esclarecerlo antes posible esta situación. Una investigación que es independiente de las actuaciones que pudiera emprender la RFEF desde su departamento de Integridad o desde el Comité de Competición.