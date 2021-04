Murthy en The Athletic: hay que suspender los partidos

El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, concedió una entrevista en The Athletic con motivo del 'Caso Cala' y los insultos racistas recibidos por Diakhaby en el Cádiz-Valencia. Cabe resaltar que la entrevista, realizada en forma de podcast con Adam Crafton, se publicó este miércoles a primera hora de la mañana, antes de que Competición abriera un expediente para Juan Cala, defensor del Cádiz, de que el propio Submarino amarillo amenazara con denunciar a la entidad de Mestalla o de que la federación no le quitara la amarilla a Diakhaby pese a estar el incidente en una investigación para ver qué ocurrió en el Carranza.

Murthy no se andó con tonterías y fue directo. "La única forma de tomar el tema con seriedad es actuar y suspender el partido y dar evidencia a un comité si fuera necesario. Y luego, reanudar el partido cuando sea necesario. Y eso puede llevar tres días, pero no 20 minutos", explicó el presidente del club, que apostó por suspender partidos cuando ocurran situaciones como la de Cala y no especular a nivel mediático/social si el partido volvió para terminarse. En este sentido, Anil defiende la postura del club y no busca una sanción en concreto para Juan Cala, sino el cambio de normativa, la bautizada en SUPER como 'Ley Diakhaby'.

"Al final del día, debe haber algún estado de derecho. La reacción no puede ser la de se tiene que jugar sí o sí lo primero", dijo Anil en referencia a lo ocurrido en el Carranza. " Pensemos en lo que podemos hacer después del partido", porque esto no sucede todos los días.



Algunas personas pueden sentir que 'si cambiamos los protocolos para permitir la suspensión de un juego hasta que se realicen las investigaciones, abriremos las opciones para que se suspendan todos los partidos", dijo de forma irónica el presidente del Valencia CF. Y es que, con Diakhaby destrozado anímicamente, en Cádiz todavía hubo que soportar preguntas mediáticas al propio Cala en las que se especulaba con la posibilidad (o no) de aprovechar esta situación para parar partidos en el futuro a costa de acusar a compañeros... Es decir, la presunción de inocencia existe y en eso se amparan los medios locales que siguen la actualidad del Submarino, pero en Cádiz ya han ido a un nivel más y, con las primeras investigaciones realizadas y Diakhaby es un auténtico 'mentiroso'. hasta que se realicen las investigaciones, abriremos las opciones para que se suspendan todos los partidos", dijo de forma irónica el presidente del Valencia CF.en las que se especulaba con la posibilidad (o no) de aprovechar esta situación para parar partidos en el futuro a costa de acusar a compañeros... Es decir, la presunción de inocencia existe y en eso se amparan los medios locales que siguen la actualidad del Submarino, pero en Cádiz ya han ido a un nivel más y, con las primeras investigaciones realizadas y pese a la filtración del audio en Inglaterra "¿Qué pasa si un equipo está perdiendo y quiere que se pare el partido, van a fingir algo?", le preguntaron a Murthy sobre la cuestión realizada por este periodista. Para mí, contestó el dirigente, "esa es una actitud que promueve el racismo. Es una mentalidad que está incitando a ser racista. Basicamente estás diciendo que si hago esto para proteger a los jugadores negros, todos harán trampa y luego se suspenderán todos los partidos", explicó Anil.

El futuro económico de los clubes

Anil también repasó la situación económica del Valencia CF, que no es otra que la que viven la mayoría de los clubes con el complejo contexto del coronavirus y la pandemia. "Creo que los clubes se han visto muy afectados por el COVID-19: los derechos de televisión se han renegociado en muchos lugares", comenzó explicando. "No creo que este verano vaya a ser mejor que el verano pasado. De hecho, pronostico que este verano será aún más difícil. Aquellos que tienen dinero ya lo han gastado y no ha entrado dinero nuevo", dijo Anil.