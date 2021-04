¿Nuevo caso Ferran Torres? Lo que pide Fabio Blanco para renovar con el Valencia CF

O mucho cambia su postura, o Fabio Blanco no renovará su contrato, que termina el próximo mes de junio, con el Valencia CF. El agente del joven futbolista se ha reunido recientemente con el club de Mestalla y no hay acuerdo Las diferencias no están en lo económico, es más bien una cuestión de apuesta, pero la pregunta es ¿quién debe apostar, solo el Valencia CF o también el jugador?

El encuentro tuvo lugar este martes entre el presidente del club blanquinegro, Anil Murthy, y el representante del futbolista, Héctor Peris, que exigió expresamente reunirse con Murthy para negociar. A lo que el club accedió. Básicamente lo que pide Fabio Blanco, o en este caso su representante, es proyección al primer equipo, pero paralelamente solo quiere ampliar su contrato por dos temporadas más, es decir, hasta 2023. Si el Valencia CF accede, está prolongando el problema solo unos meses más con un agravante, pone al futbolista en el escaparate.

Es decir si el Valencia CF le da a Fabio Blanco proyección de primer equipo pero solo le renueva el contratodos temporadas más se puede encontrar dentro de solo un año con la misma situación con la que se encontró con Ferran Torres, cuyo representante es también Héctor Peris. El club tendría a un jugador joven con proyección en primera división, pero con solo un año más de contrato y por lo tanto, sin control sobre su futuro. Blanco y Peris están en su derecho de pedir lo que consideren, lógicamente, pero el club en su derecho de acceder o no.

Lo que le ofrece el Valencia CF al jugador es un blindaje, es decir, si tiene proyección con el primer equipo quiere tenerlo protegido desde el punto de vista contractual. Desde el punto de vista de la entidad blanquinegra es una postura lógica. Por ello la propuesta del Valencia CF es acceder a ampliar el contrato por dos temporadas pero si Fabio Blanco sube al primer equipo automáticamente ampliarle el contrato tres temporadas más, hasta 2026.

Digamos que se trata de que el Valencia CF apueste por Fabio Blanco y que Fabio Blanco apueste también por el Valencia CF.