Paulista da su versión sobre el 'Caso Cala': así lo vivió el equipo desde dentro

No se puede ofender a una persona de esta manera. En un campo puede pasar muchas cosas, pero este tipo de cosas no pueden suceder. Es una falta de respeto al ser humano. A mí me da igual mi color o el de mi compañero. Somos todos iguales y estas cosas no pueden suceder más. Tenemos que tratar a todo el mundo igual", zanjó Paulista.



Desde el primer momento, la plantilla ha estado al cien por cien con Diakhaby. Pero el equipo decidió volver al terreno de juego con el visto bueno del propio Diakhaby para ser sancionados. Así lo explica Paulista.Diakhaby dijo que no quería eso, que quería que volviéramos al partido. Así lo hicimos y estamos a su lado.