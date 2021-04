La dura confesión de Angloma en apoyo de Diakhaby

Jocelyn Angloma, ex futbolista del Valencia CF ha hablado sobre la situación que está sufriendo Mouctar Diakhaby. El futbolista de Guadalupe asegura que a él le ha sucedido más de una vez lo mismo que a Diakhaby y aboga porque se cambien los protocolos en los reglamentos de las competiciones deportivas. Esta es la entrevista de Angloma que ha publicado el Valencia CF:



No al racismo

Es un tema muy grave. Hay que estar con Mouctar Diakhaby. Estas cosas no deben ocurrir. Pasan estas cosas y alguna vez se olvida que somos hombres. No hay más remedio que denunciar eso y creo que la gente va a cambiar. Son insultos que no queremos escuchar. Estos hombres que hablan así hacen daño. Esto es un tema mundial. En el fútbol sucede alguna vez y esto no se puede permitir.



Mensaje para Diakhaby

Es joven, pero tiene que tener fe en sí mismo. Hay que estar fuerte mentalmente. Sé que está pasando por unos momentos muy malos, pero hay que tener fe en sí mismo y aprender. No es lo que queremos, pero estas cosas ocurren y hay que estar fuerte mentalmente. Y saber que los compañeros, el club y la gente están con él.

Actitud del Valencia CF

El Valencia CF lo ha hecho bien y los clubes de España deben hacer lo mismo. Es un tema muy grave y los insultos racistas no se pueden permitir en ningún lugar del mundo. Hay que poner remedio y hacer las cosas para que todo el mundo pueda tener una vida normal, no hay negros, blancos ni amarillos, hay personas. A mí me ha tocado vivir estas cosas. Llegas a pensar que tu piel es desagradable y no tienes fe en ti mismo. Es muy difícil. Creo que Mouctar lo está pasando mal. He vivido episodios de racismo cuando estuve en Italia. En España no, fuera del campo un poco. Soy un hombre como cualquier otro y quiero vivir con normalidad. Cuando ocurren estas cosas pierdes fe en ti mismo y no es agradable. Tenemos que luchar. El Valencia CF y la gente debe luchar contra el racismo.

Actuar para buscar soluciones

Tenemos que actuar por los niños. Porque los niños pueden crecer y saber que la vida es para todo el mundo, que no importa el color. Es un problema para mucha gente, no solo para los negros. Tenemos que luchar. Los futbolistas son estrellas, los niños creen en ellos y tienen que tener una línea adecuada. Las cosas no van a cambiar rápidamente, pero hay que luchar por tener un mundo mejor. Hay que hacer algo. Es complicado establecer un protocolo, pero es lo que queremos. En Francia se han jugado partidos sin público. No sé lo que se puede cambiar, sinceramente.