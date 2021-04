El Valencia CF denuncia la falta de apoyo de los clubes españoles

El presidente del Valencia CF ha denunciado el silencio de los clubes españoles en el 'caso Diakhaby'. Anil Murthy ha lamentado de forma contundente la falta de apoyo del fútbol español en relación a los presuntos insultos racistas a de Juan Cala a Mouctar Diakhaby el pasado domingo en Cádiz. El Valencia ha sentido más apoyo del fútbol europeo que de los clubes españoles y así lo ha hecho saber en la ronda de entrevistas internacionales que ha concedido. "Ningún club español ha salido a apoyar el comunicado del Valencia, cuando muchos otros clubes de fuera lo han hecho. Honestamente, no me sorprende que los clubes de LaLiga no hayan salido a defendernos y sí de otras ligas, así están las cosas por España, por eso tenemos que ponernos de verdad manos a la obra. Y por eso es más urgente que los clubes e instituciones digan: vamos a ponernos serios".

El 'caso Diakhaby' ha sensibilizado a todo el planeta. Mientras los clubes de LaLiga han callado por respuesta y no han apoyado públicamente al Valencia CF, los insultos racistas recibidos por Mouctar han cogido una repercusión mundial que retrata al fútbol español. Países como Francia, Reino Unido o Estados Unidos, culturalmente muy sensibilizados con el racismo, se han volcado con el tema. Hasta el club han llegado más de una veintena de peticiones de entrevistas al central francés desde todos los rincones del mundo. Desde New York Times hasta la Agence France Presse por ejemplo. El presidente del Valencia Anil Murthy también ha atendido a medios de comunicación internacionales como BBC, SKY Sports, CBS, The Athletic o TalkSport Radio entre otros. La entrevista de la BBC, por ejemplo, abrió los deportes de los informativos del principal canal de noticias a nivel internacional. Solo esa entrevista registró una audiencia de casi medio billón de personas en todo el mundo.

Anil ha defendido en todas sus intervenciones la postura del club y, lejos de buscar una sanción en concreto para Juan Cala, ha dejado claro la falta de apoyo del fútbol español y sobre todo en clave futuro la necesidad de un cambio de normativa para erradicar el racismo en LaLiga, la bautizada en SUPER como 'Ley Diakhaby'.

"La única forma de tomar el tema con seriedad es actuar y suspender el partido y dar evidencia a un comité si fuera necesario. Y luego, reanudar el partido cuando sea necesario. Y eso puede llevar tres días, pero no 20 minutos. Al final del día, debe haber algún estado de derecho. La reacción no puede ser la de se tiene que jugar sí o sí lo primero", explicaba el presidente del club. Su apuesta es suspender partidos cuando ocurran situaciones como la de Cala y no especular a nivel mediático/social si el partido volvió para terminarse. El argumento del Valencia es que no tiene que ser la víctima o el presunto agredido, en este caso el Valencia y Diakhaby, quien tenga que decidir si se reanuda el partido o no, y que encima tenga que hacerlo bajo la 'amenaza' de una sanción mayor.

Un problema estructural

El Valencia salió a jugar porque la normativa desprotege en este tipo de casos a la víctima y al equipo. La ley ha cambiado en otras ligas y el club hace fuerza para que también cambie en la competición española a raíz del 'caso Diakhaby'. Anil ha denunciado el problema estructural que existe en LaLiga. "Es chocante que sea labor del club la de aportar pruebas, cuando tampoco es que tengamos a nuestros cámaras y equipos de vídeo grabando el partido. La única forma de obtener pruebas es si las instituciones que organizan la competición nos las proporcionan. En esos veinte minutos no sucedió. Así que hay un fallo sistémico, el protocolo tiene un fallo desde su mismo fundamento. Pero lo más preocupante es la mentalidad, todo el mundo se queda al margen. El protocolo, reglas y mentalidad con la que se afronta están permitiendo que esto siga pasando". El Valencia CF espera una nueva ley Diakhaby que regule el protocolo a seguir. Preguntado por los que argumentan que dicha norma podría incitar a abandonar el partido inventándose un insulto racista contestó de forma tajante: "Decir eso es promover el racismo porque estás insinuando que todas las personas de color son tramposas y que se irán del campo cuando su equipo vaya mal...¡Es increíble!".

Murthy espera ahora que el 'caso Diakhaby' ayude a cambiar el sistema y no se repitan escenas tristes para el mundo del fútbol como las vividas el domingo en Cádiz con el francés sentado en la grada, mientras el supuesto agresor seguía en el campo. "Todos debemos sacar valiosas lecciones de lo ocurrido que ayuden a cambiar el fútbol español. Para mí, todo fue muy triste. Cómo reacciono el sistema... Diakhaby sentado a solas, teniendo que abandonar a sus compañeros en un partido importante. Fue un día triste para el fútbol. La manera en que ocurrió el suceso completo y cómo reaccionó el sistema fueron dos pasos atrás en la lucha contra el racismo". El Valencia quiere impulsar ese cambio en la normativa necesario y ahora toca que LaLiga y la RFEF se mojen.

lo que dijo diakhaby Además, Anil desveló las palabras con las que Mouctar convenció a sus compañeros para que salieran a jugar. "A Diakhaby se le informó de las posibles sanciones al club y a su equipo si abandonábamos el partido. Asumió la responsabilidad y le dijo a sus compañeros: 'Mirad, salid y luchad por mí. Ganad el partido. Salid y jugad. Yo no puedo hacerlo, no estoy en condiciones. Necesito irme del campo. Pero por favor salid a jugar'. Todo este episodio demuestra cómo la víctima no está protegida. El entrenador dijo a los jugadores que si no querían salir, que no lo hiciesen. Que les apoyarían, independientemente de la multa económica o la sanción de puntos, pero que no se saldría y que ya lidiarían con ello después".

Además, se refirió a los gestos de Cala en el campo y la necesidad de iniciar una "investigación de verdad". "Si necesitas pruebas, sólo tienes que ver la televisión. Desde luego que no podemos basar una normativa en la cara que pone una persona, pero es suficiente verlo para pedir que se investigue como toca este suceso. No hace falta terminar el partido deprisa y corriendo. Vamos a tomarnos en serio este asunto y a basarlo en el sentido común, las imágenes, la reacción de los jugadores... Esto merece una investigación de verdad", finalizó.