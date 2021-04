Canteranos que sí apuestan por el Valencia CF

Si no cambia su postura de forma radical, Fabio Blanco no renovará su contrato con el Valencia CF. El joven futbolista andaluz termina contrato esta misma temporada, ha habido negociaciones con su representante para que prolongue su relación con el conjunto de Mestalla pero las diferencias son en estos momentos bastante grandes. Y no se trata de una cuestión económica.

Las diferencias entre las partes, el Valencia CF y el jugador, están en la duración del contrato. Fabio pide renovar solo por dos temporadas más pero además entrar en dinámica de primer equipo. Esto que pide el jugador es muy delicado porque supone que en unos meses, en seis o doce, el Valencia CF se queda de nuevo sin control sobre el futbolista pero además lo ha puesto en el escaparate del primer equipo. El club le plantea hacer dos años de contrato y si llega al primer equipo renueva tres más de manera automática. Es, por ejemplo, la fórmula contractual con la que Yunus Musah se asentó en el primer equipo el pasado verano, es decir, llegó al primer equipo por méritos deportivos y no por contrato. Una vez ahí se renovó de nuevo. Pero al margen del planteamiento de dos temporadas más, queda otro aspecto, y es el de dinámica de primer equipo. Esta es una estrategia que plantea el club y en estos momentos, las apuestas del club para dar el salto inmediato al primer equipo son otras. Sobre todo si tenemos en cuenta la posición que ocupa Fabio Blanco, que es la de centrocampista de banda derecha. Fabio tendrá que esperar.

EN BANDA DERECHA

De hecho, las apuestas del club son otras. En la posición de Fabio Blanco, la de centrocampista de banda, la apuesta es Hugo González, que ya ha debutado con el primer equipo. Jugó un amistoso de pretemporada a las órdenes de Javi Gracia ante el Levante UD. Hugo está en dinámica de primer equipo y fue un fijo en los entrenamientos con Albert Celades, que también apostó por Pablo Gozálbez, que es otra de las apuestas a medio plazo del conjunto de Mestalla, si bien no es un jugador de banda, se trata de un centrocampista ofensivo que juega por dentro. Básicamente un media punta. De banda derecha es Fran Pérez, que como Hugo y Gozálbez, esta temporada está en el Valencia Mestalla y también ha debutado en un amistoso con el primer equipo. De momento, el plan para Fabio Blanco es primero el filial, con el que no ha ido ni convocado...



LOS MEJORES DEL JUVENIL

Se puede afirmar que el Valencia CF no se ha vuelto loco por Fabio Blanco. Que el jugador de Almería tiene buenas cualidades es innegable, pero no ha sido el jugador más destacado del juvenil en lo que va de temporada. De ese equipo, los elegidos para llegar al primer equipo son otros. Uno Javi Guerra, medio centro. Lo fichó el Valencia CF del Villarreal, pero le queda una temporada de contrato y no son pocos los equipos que van tras él. La apuesta deportiva del club no se discute pero deberá moverse con celeridad para atar al jugador de Gilet. En esa misma posición en el Mestalla está Pedro Alemañ, que ha debutado con el primer equipo en el amistoso de pretemporada ante el Levante y será uno de los fijos del filial la temporada que viene. Del Juvenil A está también Javi Navarro, que esta temporada ha ido convocado dos veces con el Mestalla a pesar de su juventud, de 2004. De hecho, es el futbolista más joven que ha participado esta temporada en el filial.

Mención especial merece la posición de lateral izquierdo dado que la Academia del Valencia CF se ha convertido en una fábrica de generar futbolistas en esta posición. José Luis Gayà, Lato, Jordi Alba, Juan Bernat, Cifuentes, Salva Ruiz, Jaume Costa... por detrás vienen con mucha fuerza Jesús Vázquez y David Ruiz. Ambos son internacionales con las categorías inferiores de la selección española. David ha vuelto al Mestalla tras recuperarse plenamente de una lesión y la apuesta por Jesús es tan decidida, que las negociaciones para hacer una renovación de 'futbolista profesional' están en marcha desde hace semanas. En otras palabras, el Valencia CF se moja por Jesús Vázquez –es del 2003- lo que no se moja por –del 2004-, y detrás hay una decisión de fundamento deportivo que el tiempo dirá si acertada o no. En el lateral derecho el club cuenta con otro internacional Joseda Menargues, autor del gol que le dio la victoria al Mestalla en uno de los dos únicos partidos que ha ganado esta temporada.



LOS CENTRALES

En la posición de central el club tiene un ramillete de jugadores que en los próximos años tienen que demostrar quiénes de ellos se hace hueco en el primer equipo. Uno es el uruguayo Facu González, recientemente renovado y que como Jesús Vázquez, es del 2003 y esta temporada se ha apostado por él para el Mestalla. A destacar también Rubén Iranzo, del 2003, esta temporada ha jugado en el Juvenil A y es internacional en categorías inferiores de la selección española, y Cesar Tárraga, que llegó al Valencia CF procedente del Levante y le ha propuesto al club ampliar dos temporadas más su contrato. A tener en cuenta a Mosquera, jugador al que ha seguido el Real Madrid pero optó por renovar con el conjunto de Mestalla y su compañero en la defensa y además capitán del Juvenil B, Quique Ribes.



EL FUTURO

Los resultados del Valencia CF Mestalla afean el trabajo de la Academia y no es para menos porque el papel del filial que entrena Óscar Fernández está dejando mucho que desear hasta el punto que solo ha ganado dos partidos. Perderá la categoría salvo milagro, por lo que de cara al futuro, la apuesta es hacer un filial con la mayoría de estos jugadores para que se hagan fuertes como grupo, recuperen la categoría perdida y llamen a las puertas del primer equipo.