La Liga deja solo a Diakhaby

Mouctar Diakhaby es inocente. El central del Valencia CF sigue siendo la víctima del incidente racista de Juan Cala. Aunque lo niegue el jugador del Cádiz y aunque LaLiga no haya encontrado pruebas en la investigación de los audios del partido. Que no se hayan encontrado pruebas acusatorias contra Cala no significa que el jugador del Valencia CF sea culpable de nada. Y mucho menos, que se lo inventara para tratar de influir en el partido y ganarlo haciendo trampas como se ha llegado a deslizar desde en entorno del Cádiz. Si acaso, Diakhaby es víctima. El club de Mestalla cree firmemente en la palabra del francés y confía más que nunca en la justicia deportiva. Javier Tebas ha intentado dar carpetazo al asunto. Sin embargo, la causa sigue abierta. El 'Caso Cala' no ha acabado. El procedimiento sancionador sigue adelante. El departamento de Integridad de la RFEF puso en conocimiento del Comité de Competición los hechos ocurridos el pasado 4 de abril en el Ramón de Carranza y ahora mismo existe un expediente extraordinario abierto del Comité de Competición, que es quien tiene la potestad punitiva para investigar el suceso a fondo citando a los jugadores y sancionando en el caso de que sea necesario en el marco de un proceso que puede prolongarse hasta en un mes. El Valencia CF va a llegar hasta el final para defender a su futbolista.



EL ACTO DE FE DE LA LIGA

El viernes nueve de abril empezó fuerte y como ha sucedido a lo largo de la semana, los acontecimientos, comunicados y declaraciones públicas de algunos de los protagonistas fueron sucediéndose. Fue la Liga de Fútbol Profesional quien abrió la Caja de Pandora. Cumpliendo con lo que el día anterior, el jueves, había dicho su presidente Javier Tebas, la LFP hizo público un comunicado que resumía las consecuencias de la investigación encargada a una empresa para que limpiara los audios de las imágenes de la jugada entre Cala y Diakhaby, y a un perito lector de labios. La Liga no mostró nada de la investigación y se limitó a decir que no ha encontrado indicios que prueben el insulto con términos racistas de Juan Cala a Diakhaby. Básicamente un acto de fe: "Tras el análisis de los elementos, se concluye que no se ha encontrado en ninguno de los soportes disponibles en LaLiga prueba alguna de que el jugador Juan Torres Ruiz (Juan Cala) insultara en los términos denunciados a Mouctar Diakhaby. Concretamente, han sido examinados los archivos audiovisuales y digitales disponibles, se han analizado los audios del encuentro, las imágenes emitidas y lo difundido en las diferentes redes sociales. Para poder complementar el informe, se ha contratado a una empresa especializada, que ha realizado un análisis de lectura de labios de las conversaciones y un estudio del comportamiento de los jugadores Juan Torres Ruiz y Mouctar Diakhaby".

REACCIONA EL VALENCIA CF

La respuesta del Valencia CF no se hizo esperar. El club está reaccionado con celeridad a cada acontecimiento nuevo durante toda la semana y ayer no podía ser menos. Varias ideas en su comunicado: que no se pueda demostrar el insulto no significa que no se produjese, y la consecuente, sigue creyendo y apoyando de manera firme a Diakhaby. Atención a este párrafo del comunicado del club de Mestalla porque desde el punto de visa del contenido es duro: "Según los vídeos y las pruebas de sonido disponibles, la investigación no puede confirmar 'TODAS' las palabras que Diakhaby escuchó en el minuto 28 del partido Cádiz CF-Valencia CF disputado el pasado domingo. Que no se hayan encontrado pruebas no significa que no se produjera ese hecho".



NO CAMBIA DE POSTURA

Y añade que "en ningún caso el Club cambia su opinión sobre lo que sucedió durante el partido y mantiene su total apoyo a Diakhaby". Después el comunicado retoma el hilo del que es el gran caballo de batalla del Valencia CF, lograr un cambio en la normativa que proteja a la víctima, al agredido, y no se ve obligado a tomar decisiones bajo 'amenaza' de sanción. Una nueva ley que bien podría llamarse la Ley Diakhaby: "Nuestro objetivo es ver un cambio, ver una respuesta apropiada a este incidente tan grave, ver movimiento para cambiar las normativas y las actitudes a la hora de hacer frente a este tipo de problemas cada vez que surjan. El Valencia CF, considera positivo el hecho de que se hayan iniciado conversaciones para establecer nuevos protocolos necesarios para hacer frente al racismo en el fútbol. Estamos muy orgullosos de Diakhaby, de los capitanes, de los jugadores, del entrenador y su 'staff' técnico por su reacción durante el partido contra el Cádiz. Fue un episodio sin precedentes en el fútbol, pero estamos convencidos de que va a servir para impulsar un cambio real en la normativa".



REUNIÓN EN PATERNA

Pero el conjunto de Mestalla lleva días en modo acción y no fue solo cosa de un comunicado. Antes del entrenamiento y conocedor ya de las conclusiones del informe de la Liga de Fútbol Profesional como consecuencia de las filtraciones, el presidente de Anil Murthy fue a la ciudad deportiva a reunirse con los cuatro capitanes -José Luis Gayà, Jaume Domènech, Gabriel Paulista y Carlos Soler- y con Diakhaby. Murthy les explicó el informe de la Liga y las lagunas que el club entiende que tiene y que poco después denunció en el comunicado oficial, al tiempo que les comunicó el apoyo total que tienen por parte del club tras la decisión que tomaron de abandonar el partido como muestra de apoyo y solidaridad con su compañero. Además, el propio presidente de la entidad blanquinegra señalaba en el periódico The Straits Times que el máximo accionista de la entidad, Peter Lim, se puso en contacto con él para manifestarle su orgullo por cómo los jugadores afrontaron la situación al tiempo que le reiteró su total apoyo a Mouctar Diakhaby.



APARECIÓ TEBAS

Desde la Liga de Fútbol Profesional se intenta ahora dar por zanjado el Caso Cala y pasar página, algo a lo que el Valencia CF no está dispuesto y por ello espera la investigación del Comité de Competición. Pero Tebas quiere hacer su camino y olvidar ya el caso. Esto dijo el presidente de la LFP a las cámaras de Cuatro: "Diakhaby debió entender mal, porque yo confío en lo que dice Diakhaby, pero debió entender mal, como tantas veces pasa en la vida. Queda acreditado que Cala no es racista y que Diakhaby entendió mal, pero que no hace acusaciones falsas".