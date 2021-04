El once de Gracia y las opciones de Maxi y Guedes

Maxi Gómez y Gonçalo Guedes quieren ser protagonistas en el partido de LaLiga que este domingo enfrentará al Valencia CF con la Real Sociedad en Mestalla. Como titulares o desde el banquillo si hace falta. Los dos futbolistas están haciendo todo lo posible para estar a disposición de Javi Gracia y apuran sus opciones con el objetivo de llegar al encuentro en las mejores condiciones físicas.

El entrenador es consciente de la importancia de los dos jugadores en fase ofensiva y los espera para acabar de cerrar un once titular que ya está muy perfilado visto lo visto en los ensayos de la semana. Ninguno de los dos futbolistas está al cien por cien, pero queda un entrenamiento por delante para testar sus sensaciones y tomar una decisión final. Jueguen más o menos minutos, la buena noticia en la ciudad deportiva de Paterna es que el uruguayo y el portugués se apuntan y eso hace al Valencia más fuerte.



El delantero llega justo, las molestias en la rodilla remiten muy lentamente, pero está a tiempo de jugar contra la Real Sociedad. La prueba de este viernes era decisiva para el charrúa. El delantero quiso saltar al césped junto al resto de compañeros para probar el estado de su rodilla en un entrenamiento de mayor exigencia. Maxi Gómez se ejercitó con un aparatoso vendaje en la rodilla derecha, la señal inequívoca de que todavía no está totalmente recuperado.

El uruguayo probó y acabó con buenas sensaciones. Maxi completó todo el entrenamiento y como dijo en las redes está «enfocado en el partido del domingo». Su rodilla resistió e incluso se permitió el lujo de jugar el partidillo final y marcar un gol de tacón. La idea es que hoy se ejercite de nuevo con el grupo y a la finalización del mismo se decida su participación contra la Real. Su rodilla no ofrece las máximas garantías, pero a Maxi le pueden las ganas de ayuda al equipo y, de paso, romper una mala racha cara a puerta que se remonta al pasado 4 de enero contra el Cádiz. Ensayó en el once titular junto a Gameiro y no está descartado que juegue de inicio.

Tampoco está al cien por cien Gonçalo. El portugués recibió un golpe en el entrenamiento del miércoles y no ha sido capaz de completar ninguno de los dos entrenamientos del jueves y del viernes. En las dos sesiones de trabajo se ha visto obligado a retirarse antes de tiempo. Eso sí, el club sigue siendo optimista con su recuperación. El cuerpo técnico y médico lleva entre algodones al jugador para que pueda jugar contra la Real Sociedad. El '7' ha firmado su mejor mes de competición de la temporada (un gol al Villarreal y dos asistencias contra el Granada y el Cádiz) y su objetivo es ser regular hasta final de temporada. Su gran asignatura pendiente. Gracia está contento con su rendimiento como segundo delantero y lo espera.

EL ONCE

Kevin Gameiro, por su parte, marcó en el Carranza, ha ensayado como titular toda la semana y está preparado para ser protagonista si le toca. El resto del once parece claro con Jaume, Correia, Paulista, Diakhaby, Gayà, Racic, Carlos Soler, Wass y el único cambio en la izquierda de Cheryshev por Álex Blanco. Ayer probaron juntos de nuevo como en el entrenamiento del jueves.

La otra gran imagen de la sesión la protagonizó Jasper Cillessen. La otra rodilla tocada de la plantilla. El holandés ya trabaja con balón en el césped. Se perdió el partido contra el Cádiz, no llega ante la Real y de momento es duda para el 18 de abril ante el Betis.