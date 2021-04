Parejo apoya públicamente a Diakhaby

Son cosas de las redes sociales o no, pero en medio de la vorágine de apoyos y defensa a Diakhaby o a Cala, Dani Parejo, a través de sus redes sociales dio un 'Me Gusta' a la publicación de Coke Andújar, defendiendo a Cala, lo supuso un reguero de comentarios por parte de los usuarios valencianistas. Sin embargo el actual jugador del Villarreal CF, antes, también había hecho lo mismo con las publicaciones que en redes sociales hicieron Jaume Domènech, Gabriel Paulista, Carlos Soler y José Luis Gayà -los cuatro capitanes del Valencia CF- en solidaridad con Mouctar Diakhaby.

Así pues Parejo aprovechó una entrevista en la Cadena SER tras la victoria europea en Zagreb para mandarle ánimos a Diakhaby: "No sé lo que ha pasado con Diakhaby. Le he dado mucho ánimo y le he apoyado. Si ha sucedido, no tiene que suceder".

Además el excapitán del Valencia CF también lanzó un mensaje contra el racismo: "Somos iguales. Da igual la raza y hay que dejar eso a parte"