Tebas: "Diakhaby debió entender mal"

Javier Tebas, presidente de LaLiga ha hablado sobre el insulto racista a Diakhaby después de que el organismo que dirige cerrara la investigación de las palabras de Juan Cala hacia el valencianista. El informe asegura que "no se haya encontrado en ninguno de los soportes disponibles en LaLiga prueba alguna de que Cala insultara en los términos denunciados a Mouctar Diakhaby". No obstante el Valencia CF ya ha respondido a esa resolución: "Que no se hayan encontrado pruebas no significa que no se produjera ese hecho".

Por otro lado Deportes Cuatro recoge las primeras palabras de Tebas después de cerrar la investigación del caso: "Diakhaby debió entender mal, porque yo confío en lo que dice Diakhaby, pero debió entender mal, como tantas veces pasa en la vida. Queda acreditado que Cala no es racista y que Diakhaby entendió mal, pero que no hace acusaciones falsas".