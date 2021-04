Una cuestión de supervivencia

La situación del Valencia Mestalla se ha tornado límite. Se aplazaron tanto los deberes hasta esta última fase que la pila de libros casi no deja otear el horizonte y el filial valencianista debe obrar el milagro de estudiarlo todo la noche de antes; despierto, avispado y sin lagunas de concentración. Aplicarse y llevar una regularidad es vital si quiere llegar con vida hasta el final y no acabar viendo como otros luchan por el objetivo sin tener nada que hacer.

Lo primero que deberá hacer el conjunto de Óscar Fernández es hacerse más fuerte en las áreas, ya que la endeblez y falta de contundencia en las zonas de castigo está siendo lo que más le está penalizando en durante el campeonato. El equipo genera ocasiones, llega al área por diferentes vías, pero luego no acaba de tener la claridad suficiente para resolverlas.

Enfrente tendrá a un equipo, la UE Olot, que no sabe lo que es ganar como visitante durante toda la temporada, pero que viene de estrenarse con victoria en la Fase de Permanencia venciendo al Atzeneta de David Albelda como local. El conjunto catalán cuenta en sus filas con jugadores veteranos y experimentados, además de una delantera con mucha dinamita. En la vanguardia cuenta con Jordi Xumetra -ex del Elche en Primera División- y Juan Delgado, canterano valencianista que también pasó por el Levante UD. Con ocho y seis goles respectivamente se erigen como la principal amenaza para Unai Etxebarría.

En cuanto a las bajas, el Mestalla no podrá contar con el sancionado Facu García (por acumulación de tarjetas) y mantiene la duda con Stephane Emaná, Carlos Pérez y Carlos González, que siguen con molestias físicas. Sí lo hará una jornada más con Guillem Molina, Koba Koindredi y muy presumiblemente con Vicente Esquerdo.

El mensaje de Óscar Fernández es claro y directo: «Va a ser un partido muy disputado, de dos equipos que están siendo penalizados por errores, pero no acaban de definir o tienen esa eficacia en área contraria. Va a ser parecido a los últimos que hemos jugado en casa ante CF La Nucía o Orihuela. Hay una cosa que está clara. Los resultados no llegan, son los que son y no podemos obviar la realidad, pero el equipo intenta, hace€ el otro día con el RCD Espanyol B nos ponemos por delante, tenemos ocasiones€ tenemos que seguir, trabajar, seguir empujando como hacen los chicos cada fin de semana e intentar reivindicarnos con esa victoria. Volver a la línea de los que estamos haciendo y seguir la línea del día de La NucÍa que el equipo fue serio y compacto y pudo conseguir los 3 puntos. Ese es el camino, no podemos equivocarnos en el camino, pero tenemos que insistir y persistir». Sobre el Olot afirma: «Es un equipo muy parecido a nosotros, quiere jugar bien, propone, hace cosas bien, pero no tiene eficacia».



Alineaciones probables para el partido