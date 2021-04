"Hay que aportar las pruebas al juez instructor"

Javi Gracia, entrenador del Valencia CF, se ha referido en la rueda de prensa previa al Valencia-Real Sociedad al "caso abierto" del insulto racista que denunció Mouctar Diakhaby por parte de Juan Cala el pasado domingo. Con reservas y sin querer entrar en detalles no revelados hasta el momento, el técnico insistió en que en el club se cree "firmemente en sus palabras". Gracia mandó un mensaje de "repulsa" a todos los actos que "puedan estar relacionados con el racismo", además de asegurar que el central francés está bien y "disponible" para esta jornada 30 en la que los blanquinegros se enfrentarán en Mestalla al nuevo campeón de Copa desde las 16:15 horas del domingo. Estas son las preguntas sobre lo sucedido en Cádiz hace seis días.

-¿Cómo se encuentra el futbolista de ánimo? ¿Cuál es la valoración que hace del informe de la Liga?

"A Mouctar lo veo bien, se ha entrenado con normalidad y estará disponible para el partido. Referente a la Liga, en estos casos, lo mejor es ser prudente, y mandar un mensaje claro. Ya expliqué lo que había pasado, el club manifestó con claridad su opinión. En estos momentos lo más importante es mostrar mi total apoyo al jugador, al que creemos firmemente en sus palabras. No hay dudas. Y mostrar mi mayor repulsa a todos los actos que puedan estar relacionados con el racismo. La situación está en manos de un juez instructor, en un proceso abierto de instrucción, y tendremos que esperar a ver cómo lo resuelve Competición. Os agradecería que no me preguntarais nada más sobre ello, más que nada para que no perdáis el turno de pregunta"

-Disculpe que insista, pero usted es la única persona en el club que responde preguntas, ¿tiene constancia de que un jugador del Cádiz habló con uno del Valencia en el vestuario planteando que volvieran a jugar si Cala pedía perdón?

No es bueno hablar de ello, ya he dado mi opinión.

-Tiene la oportunidad de apostar por lo que quiere el club, un protocolo contra el racismo. ¿Usted en su época de jugador vivió situaciones de este tipo?

Todo lo que sea tratar de mejorar y crear protocolos que nos ayuden a tener una mejor actitud y comportamiento en el fútbol, yo estoy por la labor. Aportaré lo que alguien crea que puedo aportar.

-Entendiendo su posición, y respetándola, ¿no cree que desvelar públicamente situaciones como que un jugador del Cádiz pidiese perdón, o que el propio Cala así lo hizo en algún momento, pueden ayudar a fortalecer el testimonio de Diakhaby?

Los testimonios que hay... o se pueden decir, ya se han dicho. Yo expliqué lo que viví después del partido y ha habido mensajes por parte del club, del jugador... Todo lo que tiene que hacerse, debe hacerse en el lugar que tiene que hacerse. Hay un juez instructor y allí se deberá administrar toda la información. Ahí es donde hay que aportar las pruebas para dar credibilidad a lo que ha manifestado nuestro jugador, que ya he dicho, anteriormente, que ha sido así.