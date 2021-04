En honor a Diakhaby y al fútbol

Que ruede el balón. Que viva el fútbol. Y que gane el mejor. Con deportividad y respeto. Sin racismo ni deprecios. El Valencia vuelve a LaLiga con ganas de ser un equipo dentro del campo como lo ha sido fuera defendiendo el honor de Mouctar Diakhaby durante toda la semana. Los ecos del insulto de Juan Cala («Negro de mierda») y las palabras de mal gusto de Javier Tebas («Debió entender mal») todavía retumban en las paredes de Mestalla, pero esta tarde toca abstraerse del lado oscuro del fútbol español. Tiempo habrá para hacer justicia en los despachos. Es hora de jugar y sobre todo de ganar. El francés y el club necesitan y se merecen más que nunca una alegría en forma de victoria.

Mucho se ha hablado del Cádiz y poco de la Real Sociedad esta semana. La ocasión, por una vez en la temporada, lo merecía. Los trabajadores del club, el cuerpo técnico y todos los jugadores de la plantilla han invertido su energía en los últimos días en defender y apoyar a Mouctar. Era lo más importante por encima del fútbol. Este domingo los focos volverán a apuntar a Diakhaby, pero esta vez por jugar a fútbol. El francés está preparado mentalmente y vuelve al once titular. Quiere ser protagonista, pero por su fútbol. Igual que todo el equipo.

La semana ha sido difícil, posiblemente la más dura de la temporada, pero eso no ha permitido que el equipo pierda la perspectiva. El equipo afronta el partido contra la Real Sociedad desde el compromiso, la exigencia y la responsabilidad que supone ganar. El Valencia dijo definitivamente adiós a sus aspiraciones europeas en el Ramón de Carranza, pero la temporada no ha acabado. El objetivo es seguir mirando arriba y cerrar el año lo más dignamente posible. Para eso hay que seguir siendo fuertes en Mestalla. El equipo ha encadenado cuatro victorias consecutivas casa (Elche, Celta de Vigo, Villarreal y Granada) y hoy busca la quinta. Es el único clavo al que aferrarse porque el equipo es una lágrima a domicilio y ha demostrado no ser capaz de ganar dos partidos seguidos después de 29 jornadas.

Javi Gracia cree en la continuidad a pesar de la derrota de Cádiz. La idea del técnico es repetir el once con el único cambio de Denis Cheryshev por Álex Blanco en la banda izquierda. Los lesionados Maxi Gómez y Gonçalo Guedes han entrado en la lista de convocados y están a disposición del entrenador. El Valencia podrá presentar un once prácticamente de gala. Todo lo contrario que una Real Sociedad que llega con la Copa bajo el brazo, pero también con una plaga de bajas. La exigencia de los dos derbis contra el Athletic les ha pasado factura. El Valencia tiene que aprovecharlo. Puedes leer las alineaciones probables aquí.