El Juvenil de Angulo sí funciona

El Juvenil A de Angulo ganó (4-0) al Unión Archena con triplete de Arilla y gol de Bashiru el primero de los 5 partidos que conforman esta segunda fase exprés en que se va a decidir el campeón del Grupo VII y la clasificación para la Copa de Campeones. El VCF Juvenil A llega tras haber superado grandes dificultades por las sucesivas interrupciones por el coronavirus que les ha obligado a confinarse hasta en 3 ocasiones, y habiendo realizado un gran inicio de 2021 con 9 victorias y 3 empates. De lo vivido, lo aprendido y lo que queda por jugar hablamos en Miguel Ángel Angulo, legendario ex jugador del Valencia CF y actual entrenador del VCF Juvenil A."El equipo ha respondido de una manera extraordinaria y ha sabido superar todas las dificultades. "El objetivo lo marcamos en la línea de poder llegar a ser campeones de la segunda fase y que eso nos permita ir a la Copa de Campeones. Nos hace ilusión, es un reto que para los jugadores sería una experiencia inolvidable", dice en declaraciones al club.

Semana ya de inicio de la segunda fase, imagino que con muchas ganas

Con muchas ganas y mucha ilusión de otra vez volver a competir, en esta ocasión en la segunda fase ante rivales que se han clasificado en su grupo u por tanto sabemos que van a ser rivales difíciles, a partido único y con contextos diferentes

El equipo ha respondido de una manera extraordinaria. Ante las dificultades el equipo ha sabido superarlo. Hemos tenido un año tremendamente difícil. Venimos de 5 confinamientos que nos han obligado a estar en casa, de muchos partidos aplazados, jugadores que por estos confinamientos y paradas han vuelto y se han lesionado.

Hemos pasado de meses con solo un partido de competición a un mes de febrero que hemos tenido 8 partidos. Es de muchísimo mérito que los jugadores que el equipo haya respondido de la manera que ha hecho y estamos muy orgullosos de poder entrenarles.

Tarea difícil para cuerpo técnico, preparador físico, fisios

Sí, cada uno de nosotros ha tenido que sacar lo mejor de sí mismo, tanto la preparación física, como psicólogo, nutricionista y luego los entrenadores que en la medida de los posible hemos tenido que hacer charlas en grupos reducidos, utilizar las nuevas tecnologías para trasladar nuestra idea de juego€ ha sido un año de superación, de adaptación y los jugadores lo han llevado muy bien, mejor de lo que pensábamos tal vez.

Esa acumulación de 12 partidos en menos de dos meses en el inicio de 2021 se saldó 9 victorias y 3 empates

Tal vez ha sido nuestro mejor momento de la temporada. Tuvimos un par de semanas de preparación para hacer frente a esos partidos cada 3 días durante dos meses. Ha sido muy importante la unión del equipo, hemos conseguido que cada uno de ellos se siente importante dentro de la plantilla y les hemos hecho ver que cada jugador tenía sitio que podía entrar en cualquier momento. Y así ha sido.

Han ido entrando todos, ha habido rotaciones, todos han rendido a buen nivel, que ha sido la clave, y es donde nuestro éxito ha venido en esa línea: en ser un grupo en que cada uno ha aportado lo mejor de sí mismo y cuando le ha tocado ha rendido bien y el equipo lo ha agradecido.

Este mes que habéis tenido para poder entrenar más

Nos ha permitido reforzar lo que veníamos haciendo y corregir aspectos en los que tal vez no estábamos también. Hemos reforzado a nivel táctico y también nos ha venido bien para que a nivel físico pueda recargar gasolina para afrontar estos últimos meses de competición en buen estado

Hay 4 equipos en la clasificación eerca At. Madrid, Villarreal CF, Valencia CF y Levante UD esto se va a decidir por detalles

Indudablemente ya no vamos a volver a jugar con Villarreal y Levante UD y vamos a ver el calendario y qué equipos son capaces de sacar los partidos fuera de casa. Hay campos y rivales donde será complicado ganarles fuera de casa. Y será clave que mantengamos la buena línea de resultados en casa y mejoramos fuera de la Ciutat Esportiva. Creo que eso también le pasa al At. Madrid, Villarreal y Levante UD. Se va a decidir la competición en el equipo que sea capaz de sacar más puntos fuera de casa.

¿Cómo valoras el calendario con 5 rivales a partido único?

Ha sido un calendario donde los equipos que estamos ahí no nos gusta. No me parece justo, más allá de que nos adaptamos a todos y vamos a ir a competir. Creo que lo más justo hubiera sido 10 jornadas con ida y vuelta. Creo que no se ha hecho bien la segunda fase, pero también entiendo que por la situación que estamos viviendo no quieren alargar la competición para poder disputar con tiempo la Copa de Campeones

La ilusión de ser campeones de Grupo VII y llegar a la Copa de Campeones

El objetivo lo marcamos en esa línea. En poder llegar a ser campeones de la segunda fase y que eso nos permita ir a la Copa de Campeones. Nos hace ilusión, es un reto. Creo que hace tiempo que el Valencia no la compite. Vamos con toda la humildad de poder intentarlo y de poder llegar a esa fase final de la Copa de Campeones que para los jugadores sería una experiencia inolvidable

En clave formativa, como sirve para sus carreras esta fase a 5 partidos

Todo el año ha sido un plano formativo increíble. El fútbol si algo tiene es que es imprevisible. Siendo juveniles ahora afrontamos la parte decisiva a partido único, te juegas la primera plaza con el Levante UD en el último partido€ son experiencias que las vives a nivel amateur, juvenil, pero cuando sean profesional las vas a vivir con mayor tensión y responsabilidad. Está bien que empiecen a vivir esa serie de situaciones en estas categoriáis para que cada uno coja su responsabilidad, su ilusión, su ambición, sus gasas de competir y de ganar, que es lo que buscamos en un jugador de Academia que sea competitivo y tenga es ambición de ganar siempre.

Te toca también trabajar que tengan la cabeza fría.

Hay muchas veces que toca bajar la motivación y en otras hay que motivarlos. Va mucho en función del partido siguiente de como ves a los chicos durante la semana y los analizamos si el equipo está metido y es como una cuerda que estiras y aflojas, que a veces te toca motivarlos para que estén en el mejor momento psicológico para afrontar una exigencia importante y a lo mejor en otros hay un exceso de motivación, de nervio que tenemos que relajarlo para que afronten el partido con tranquilidad.

Hay que buscar siempre el equilibrio a nivel para sacar el mejor rendimiento a nivel físico, táctico, psicológico para que puedan rendir en las mejores condiciones, prestarles todos los servicios que tenemos en la Ciutat Esportiva de Paterna y todos los trabajadores que están a su alrededor para que ellos puedan rendir y competir de la mejor manera. Al estar en el Valencia CF se considera que son de los mejores jugadores que hay en España.

Una plantilla muy joven que ha sabido responder, con muchos jugadores con juveniles de primer año

Seguramente seremos de los más jóvenes de toda España. Eso nos da un prisma positivo de decir que hay muy buen equipo un equipo tan joven y con poca experiencia en División de Honor han sabido adaptarse y competir en un escenario complicado. A nosotros eso nos llena de orgullo, para ellos es un reto el verse con unas expectativas quizás superiores a las que se esperaban inicialmente y han respondido de forma espectacular.

Nosotros nos sentimos muy orgullos de este grupo, creemos mucho en ellos, tenemos mucha confianza de que van a seguir haciendo las cosas bien. Si siguen rindiendo y compitiendo y con la ilusión que están somos optimistas de afrontar un final de temporada optando por los mejores resultados.