El mensaje de Javi Gracia a Maxi Gómez tras su expulsión

Javi Gracia le ha mandado un mensaje a Maxi Gómez después de su expulsión por protestar y menospreciar al árbitro Pizarro Gómez según el acta del partido. Estas son declaraciones del entrenador del Valencia CF

¿Cómo ha visto la acción de roja de Maxi? ¿Merece una sanción?

Desde luego la acción de Maxi es una acción que desde luego debemos evitar, no podemos permitirnos eso en esa situación de partido, es algo que debemos de evitar, no podemos permitirnos esos lujos, hablaremos en el futuro y ya valoraremos cualquier posibilidad, pero en este momento no hay ninguna decisión tomada.

¿Le tiene fe ciega porque siempre juega?

Maxi a pesar de no estar en un gran momento cara a gol sí que ha sido importante en otro tipo de acciones como provocar penaltis, es cierto que no está viendo puerta con facilidad, pero tratamos de elegir... el otro día salió Kevin, marcó, hoy le ha tocado salir desde el banquillo y cuando le toque a Cutrone seguro que lo hará bien... pero tengo que elegir dos delanteros para cada alineación. Tenemos varios jugadores para esas posiciones y tengo la difícil tarea para elegir dos y se suelen quedar 2 ó 3 sin jugar, es la plantilla que tenemos y trato de sacar el mejor rendimiento.

¿Con qué sensación se va del partido? ¿Cómo define la primera parte?

Creo que en el comienzo del partido no estábamos mal, en la primera parte el rival ha gtenido mas posesión y más tiros, han dominado más, pero es cierto que ha habido momentos, como el penalti, que no lo hemos aprovechado. Estos detalles marcan el desarrollo del partido. El segundo gol encajado nace un error en el inicio desde atrás. Estábamos afectados en el descanso, pero hay que destacar el mérito de no decaer en el esfuerzo, no habernos entregado y darle la vuelta al resultado, marcados dos goles y defendiendo un marcador en inferioridad, tiene mérito esa reacción. La primera parte es mejorable, pero también pudo ser más favorable de haber estado más acertados en el penalti.

Gabriel dijo que el equipo se vino abajo con el fallo del penalti. ¿Cómo puede ser que al equipo le pase eso?

Son reacciones primer personales, depende del carácter de dada jugador y coletivas, de intentar contagiarse, desde el banquilo hemos intentado animar para que el equipo no se caiga, cada uno reacciona de una manera y lo que tratamos era de serguir siendo fuertes como equipo. Estamos concediendo ventajas a los rivales con errores fácilmente subsanables y luego se nos ponen los partidos cuesta arriba. En el caso de no haber concedido esos errores podíamos haber sido merecedores de la victoria.

Muchos valencianistas celebran que ya queda un partido menos. ¿Tiene esa sensación también?

No sé lo que piensa cada uno, lo que yo te puedo decir que mi sentimiento es preparar cada partido de la mejor forma posible, intenrar mejorar y ganar todos los partidos que quedan, ese es mi pensar y es esa estamos, en ser lo más ambiciosos posibles e intentar mejorar en el día a día.

El equipo no se rinde, pero le falta fútbol. ¿No cree que al equipo le faltan más recursos?

Es una opinión, la respeto, para hablar de recursos creo que desde mi posición debo de hacerlos en los momentos que es oportuno y ahora mismo en el momento que estamos de temporada debo valorar mucho los recursos que tenemos, tratar con ellos y jugar de la mejor forma para conseguir los mejores resultados con los recursos disponibles.

¿A qué juega el equipo?

Mira, nosotros tratamos de jugar de la mejor manera, tenemos una preparación de los partidos en ataque, en defensa y en balón parado, a veces sale, pero trabajar trabamos y lo intentamos hacer de la mejor forma posible cada partido.

¿Qué pasa con Manu Vallejo, Kang In Lee y Cutrone?

Ahora me preguntas por Vallejo, pero cuando jugaba Manu me preguntábais por Kang In. Preguntáis por los que no juegan. No juegan porque tengo que elegir, no tengo nada negativo. A Manu lo aprecio personal y profesionalmente y sé que cuando tiene la oportunidad de jugar lo hace bien. Kevin venía de marcar y hacer un buen partido... pero tengo que elegir... y al final optamos por Toni para reforzar con uno menos. Son las decisiones, pero vosotros me vaís a preguntar por los que no juegan. Siempre hay 2 ó 3 que no participan.