Cutrone se promociona

El Valencia CF no tiene mucho gol. El '9' referencia acumula 1.000 minutos sin ver puerta y la alternativa de Gameiro no suele asegurar buenos registros. Maxi Gómez hace tiempo que no se merece tantos minutos como los que goza, si bien suele participar activamente de muchos de los goles del equipo al asistir, ofrecer huecos o provocar penaltis que otros transforman. En cualquier caso, Javi Gracia tendrá que buscar una alternativa fiable para, presumiblemente, dos partidos.

La autoexpulsión del ariete uruguayo frente a la Real Sociedad cortó la remontada valencianista en la segunda parte y obligará a darle la oportunidad de inicio a otro compañero. Gameiro, Cutrone o Vallejo son las opciones, aunque el andaluz no sólo no termina de funcionar como titular, sino que además se mueve mejor con un hombre por delante de él. En este sentido, las opciones de ser el '9' referencia frente al Betis pasan por galo e italiano.

Kevin ha gozado siempre de muchas oportunidades y su rendimiento es aceptable. Como mucho. Algún gol y alguna asistencia, pero nada de ofrecer una garantía que le asegure la titularidad. ¿Ha llegado el momento de Cutrone? Él cree que sí. El italiano es bastante activo en RRSS y ahí es donde ha dejado clara su postura recientemente.

Una cuenta valencianista de Instagram, 'capitán che' escribía: "Mensaje para Javi Gracia: Patrick Cutrone debe ser titular ante el Real Betis la próxima jornada. En su defecto Gameiro, que con Guedes se entiende, pero sí lo que quiere es un recambio natural, Cutrone". A mucha gente le gustó dicho comentario, pero la sorpresa (o no tanto) fue recibir el 'like' del propio Cutrone. El internacional italiano espera su momento... y la afición parece estar con él.