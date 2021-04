¿Qué pasa con Manu Vallejo y Cutrone?

Maxi Gómez anda desquiciado. El delantero estrella del Valencia CF está atrapado en su propia desesperación, en un sufrimiento compartido con un equipo que no genera para él las ocasiones de peligro de las que viven los goleadores, pero un equipo al que también ha dejado de aportarle pólvora en la zona que mejor conoce, el área. Cuando fue expulsado por el colegiado Valentín Pizarro, hacía ocho minutos que el uruguayo había rebasado su peor sequía desde que aterrizó en España para vestir la camiseta del Celta en el verano de 2017. Maxi se acerca al abismo de los mil minutos sin marcar. Desde que empató el partido contra el Cádiz del 4 de enero en Mestalla (1-1) hasta la roja de ayer, frente a la Real Sociedad, han pasado 11 partidos y 974 minutos sin poder festejar un gol.

Hacía ya unas semanas que el internacional charrúa había rebasado su peor serie sin marcar en partidos de Liga. Este domingo, además, lo hizo en términos absolutos. La temporada pasada, con el 'impasse' forzado por el coronavirus, Maxi Gómez estuvo sin cantar goles desde el 25 de enero, día que anotó en el Camp Nou, hasta el 7 de julio en la jornada 35 contra el Valladolid. 11 duelos de Liga, 746 minutos. En total, 14 encuentros, añadiendo la Copa y la Champions, y 966 minutos. 2020 fue un año horrible para Maxi. Únicamente marcó siete tantos. Pero 2021 está siendo aún peor para un jugador al que el Valencia necesita para que ganar partidos sea más sencillo.

El empate a dos frente a una Real Sociedad que solventó como pudo el hándicap de casi una decena de bajas refleja, a la vez, las virtudes y pecados que persiguen al equipo de Gracia esta campaña. Fragilidad defensiva y espesura en un ataque que no pudo crear más de dos disparos a puerta. El penalti convertido por Daniel Wass y el cabezazo al fondo de las redes de Gabriel Paulista aprovechando la magnífica asistencia de Gonçalo Guedes, que una vez más desperdició su talento durante más de medio partido sin aparecer apenas por la escena. De hecho, el hecho de que el portero de la Real, Álex Remiro, se volviese para casa sin una sola parada en su haber, es el mejor ejemplo posible del pobre rendimiento de la pareja de delanteros del Valencia, Maxi y Guedes.

En este contexto, llama la atención la fe ciega de Javi Gracia, especialmente, en el atacante uruguayo. Contra la Real Sociedad, entre el resto de delanteros, únicamente Kevin Gameiro tuvo minutos para reivindicarse después del gol anotado en Cádiz. Los demás fueron espectadores en el banquillo. No salieron... Ni Cutrone, que vino a principios de mes con el ánimo fortalecido tras dos tantos con Italia sub-21 en el Europeo, ni Manu Vallejo, el jugador del Valencia con la mejor rentabilidad en la relación de minutos y goles, uno cada 180 minutos. Las opciones arriba, incluso en la mediapunta para Kang In, se esfumaron con la expulsión de Maxi. «Ahora me preguntáis por Manu Vallejo pero cuando jugaba él, me preguntabais por Kang In. Siempre preguntáis por los que no juegan. Yo no tengo nada negativo que decir de ellos, yo aprecio muchísimo personal y profesionalmente a Manu, pero hemos optado por Gameiro que además viene de meter gol. Con la expulsión de Maxi no había opción de meter otro delantero», respondió molesto el técnico en la sala de prensa.

El próximo domingo en el choque contra el Betis, en cambio, el técnico estará obligado a mover piezas en la delantera tras la roja que vio Gómez. El ex del Celta estará, probablemente, dos partidos sancionado por menospreciar al árbitro. El acta reflejó así el motivo de su expulsión: «En el minuto 78 el jugador (22) Gómez González, Maximiliano fue expulsado por el siguiente motivo: dirigirse a mí en los siguientes términos en señal de menosprecio: 'la concha de tu madre'». Segundos antes, Maxi vio la amarilla por «golpear a un contrario con el brazo en la disputa del balón de forma temeraria», detalló el colegiado. A Guedes le cayeron en enero dos partidos por decir «vete a la mierda» a Cordero Vega.