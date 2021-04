El 'caso Diakhaby' crea escuela en el fútbol regional malagueño

El 'caso Diakhaby' crea escuela en Málaga. La Unión Deportiva Torcal de Antequera abandonó el campo como muestra de apoyo a uno de sus jugadores que había recibido insultos racistas. El supuesto agresor se disculpó, sin embargo el encuentro se suspendió a diferencia del Cádiz-Valencia en solidaridad con el jugador agredido verbalmente. El club malagueño ha emitido un comunicado denunciando públicamente que uno de sus futbolistas (Isaac Mara) fue víctima de insultos racistas por parte de un jugador del Club Deportivo Benagalbón durante el partido de la Primera Andaluza (regional preferente) que enfrentó a los dos equipos este domingo 11 de abril.

"Desde la Unión Deportiva Torcal nos vemos en la obligación de presentar el siguiente escrito con el propósito de poner fin a posibles especulaciones que puedan verterse sobre lo acontecido en el partido de ayer contra el Club Deportivo Benagalbón. Disputándose el partido, en el minuto 43 de la primera parte, uno de nuestros jugadores es gravemente insultado y agredido verbalmente con improperios racistas por uno de los contrincantes, causando en nuestro compañero gran aflicción y viéndose casi impedido para seguir jugando. Acto seguido, el árbitro parece que intenta mediar ante lo ocurrido pero nuestro jugador no se siente en condiciones ya que está totalmente derrumbado anímicamente, a lo que hay que añadir la tensión implícita en cada partido que se juega fuera de casa. Nuestro jugador decide refugiarse en el vestuario para no dar más bombo a la situación y en ese momento el resto del equipo, tanto compañeros de juego como equipo directivo, deciden abandonar el terreno y acompañarle, por lo que, durante unos minutos, el partido queda en suspense"

"El jugador del Benagalbón del que han partido los graves insultos pide perdón y nuestro compañero acepta las disculpas, pero se sigue encontrando en una situación baja de ánimos y con dificultad para continuar el partido. Por tanto, el equipo antequerano, arropando a su jugador, compañero y amigo, le pregunta si se encuentra en condiciones de continuar el partido; y ante la negativa de este, por unanimidad, deciden no ser cómplices de estos actos racistas y no continuar con un partido decisivo para el club, ya que estaba en juego el descenso"

"No se dudó en valorar más la humanidad y el fair play. El propósito del árbitro y del equipo de Benagalbón era continuar con el partido. Hacer borrón y cuenta nueva. Pero creemos necesario dar visibilidad a este tipo de actuaciones tan deleznables y condenarias. Desde el Club Torcal hemos antepuesto la integridad física y ética de nuestro compañero y amigo a un partido de fútbol decisivo en la liga. No se pueden permitir este tipo de situaciones; nadie debería sentirse agredido ni intimidado de esa manera tan ruin y mucho menos se pueden obviar ni correr un tupido velo sobre el asunto. No seremos los primeros de la tabla, pero de lo que no hay duda es de que nos enorgullecemos de la calidad moral, ética y humana de nuestro equipo".

LO QUE DICE EL ACTA

El incidente racista también quedó reflejado en el acta arbitral. "En el minuto 43, estando el balón fuera de juego, el cual se iba a reanudar mediante un saque de esquina a favor del equipo Local, Don Isaac Mara Crespo con DNI: ----- perteneciente al club visitante TORCAL C.F U.D., viene y se dirige a mí en los siguientes términos: «Arbi, el 5 me ha dicho: Primero, los papeles». Este comentario no es apreciado por ninguno de los componentes del equipo arbitral. Acto seguido, Don Isaac Mara ,Crespo, rompe a llorar y es cuando es arropado por sus compañeros. El capitán de su equipo, Don Agustín García Gordillo con DNI: ------, se dirige a mí en los siguientes términos: «Árbitro, esto no podemos tolerarlo, nos vamos eh». Trato de evitar que abandonen el terreno de juego y esclarecer lo ocurrido de forma rápida para poder continuar el partido, pero estos jugadores hacen caso omiso a mi intención de mediar y abandonan el terreno de juego. Es aquí cuando se acercan algunos jugadores del equipo local y se crea una pequeña discusión entre varios jugadores de ambos equipos. No consigo entender claramente lo que dicen, pero la discusión fue originada al tratar, los jugadores del equipo local, de desmentir el supuesto comentario.

El equipo visitante abandona el terreno de juego y se dirigen a su vestuario. Dado que a primera instancia se retiraban del partido, mis compañeros y yo, salimos del terreno de juego y nos dirigimos a la zona de vestuarios. Es allí donde hablo con los delegados de ambos equipos y les digo que querría hablar con Don Isaac Mara Crespo y con el dorsal número 5, Don Nicolás Villalba Alcaide con DNI: -----J, perteneciente al club local BENAGALBÓN C.D., para aclarar lo ocurrido.

Para hablar con mayor tranquilidad, Don Isaac Mara Crespo, Don Nicolás Villalba Alcaide, mi compañera Eva Alcaide Cordero y yo, entramos en el vestuario local, donde no había nadie más. Don Nicolás Villalba Alcaide, le pide disculpas a Don Isaac Mara Crespo, admitiendo que le había insultado pero que no recordaba el insulto que había dicho. Tras esto, abandonamos el vestuario y me dirijo a hablar con el cuerpo técnico de ambos equipos. Les pregunto si quieren continuar el partido y la respuesta del equipo Local es afirmativa pero el equipo visitante se niega a continuar el partido, alegando que no pueden permitir ese tipo de comentarios racistas hacia un compañero.

Al agotar todas mis posibilidades por continuar el partido, y con la negativa del equipo visitante a seguir, me veo en la obligación de suspender el partido. El partido, finalmente queda suspendido en el minuto 43, con un resultado provisional de 0-0".