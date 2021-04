El Comité de Competición castiga a Maxi Gómez

El Comité de Competición ha castigado con dos partidos de sanción a Maxi Gómez. El delantero del Valencia CF se pierde los partidos de LaLiga contra el Betis y Osasuna y no estará a disposición de Javi Gracia hasta el Valencia-Alavés del próximo 24 de abril en Mestalla.

El uruguayo ha sido sancionado por Competición por menospreciar al árbitro Pizarro Gómez el pasado domingo . Tal y como recogió el acta arbitral, el uruguayo le dirigió al colegiado con "menosprecio": "Fue expulsado por el siguiente motivo: Dirigirse a mí en los siguientes términos en señal de menosprecio: 'La concha de tu madre'.

El club y el jugador asumían una sanción de dos partidos porque atentó con su comportamiento los artículos 119 (expresión ofensiva), 120 (protestas al árbitro) y 122 (conducta contraria al orden deportivo).

Los servicios jurídicos del club esperaban una sanción de dos partidos por los precedentes que se han producido en la liga española a lo largo de los últimos años. Los también sudamericanos Damián Suárez (2013), Javier Mascherano (2015) y Éver Banega (2017) fueron sancionados con dos partidos por la misma expresión "la concha de tu madre".

No acudirán a Apelación

El Valencia acata el castigo de Maxi y no contempla la posibilidad de acudir al Comité de Apelación por la contundencia del acta arbitral. No hay posibilidades legales de que prospere un recurso. Javi Gracia, por tanto, tendrá que buscar sustituto para el uruguayo en las dos siguiente jornadas. Gonçalo Guedes está consolidado en ataque y su acompañante en el Benito Villamarín tendrá que salir entre Kevin Gameiro, Kang In Lee, Manu Vallejo y un Patrick Cutrone que espera ansioso su primera oportunidad como titular con Maxi sancionado.

El Comité también ha confirmado la sanción de Gabriel Paulista de un partido por acumulación de amarillas.