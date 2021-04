Tajante Javier Tebas: nuevo mensaje para Diakhaby

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha vuelto a ser protagonista por el 'Caso Cala'. Hace unos días, el dirigente expresó que Diakhaby "debió entender mal" sobre el insulto racista de Juan Cala en el Cádiz-Valencia CF. Con la investigación sobre lo acontecido en el Carranza, Tebas dio así la espalda al francés ante la falta de pruebas localizadas en los vídeos analizados. El Valencia CF dejó finalmente el tema, pero recalcó: "Que no haya pruebas, no significa que Diakhaby no tenga la razón".

Pues bien, cuando el asunto comenzaba a estar olvidado, Tebas volvió a sacarlo. Ha sido en un acto institucional en Zaragoza, en el que el presidente de la patronal respondió distintas preguntas. «Yo le recomiendo (a Diakhaby) que llegue hasta el final si él lo considera oportuno; pero yo lo que digo es que se ha hecho un trabajo tanto con las audiencias del sonido del estadio como con la lectura de los labios y no se detecta que Cala diga ese insulto. Y claro, lo que no vamos a hacer es inventar o decir que sí lo dijo», manifestó.