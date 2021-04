"Nunca le cerraría las puertas al Valencia CF"

Rafa Mir se ha convertido a base de goles en uno de los futbolistas de moda del fútbol español. El delantero del Huesca ha marcado 15 goles esta temporada, tres en Copa y 12 en la Liga, competición en la que es el segundo máximo goleador nacional por detrás de Gerard Moreno (19). Doce lleva también un clásico como Iago Aspas. Por delante solo están Messi, Benzema, Luis Suárez, En-Nesyri e Isak. Mir, natural de Murcia pero criado en la cantera del Valencia CF, tiene 23 años y pertenece al Wolverhamtpon de la Premier League, donde llegó traspasado por el conjunto de Mestalla en 2018 por dos millones de euros. Muchos son los equipos que han preguntado por él porque está haciendo una excelente temporada y según ha podido saber este periódico, el Valencia CF es uno de ellos. El conjunto de Mestalla ha preguntado por las condiciones del futbolista del Huesca de cara a la temporada que viene.

La situación del jugador ahora mismo es la siguiente. Rafa acaba contrato con el Wolverhampton el 30 de junio de 2022. Es decir, le queda esta temporada y la que viene. El Huesca incorporó en su contrato de cesión una opción de compra a final de temporada de 10 millones de euros y está dispuesto a ejecutarla. Las opciones de que Rafa Mir siga en el Huesca son mínimas, pero el club puede comprarlo para hacer negocio. Dos clubes que también han llamado a su puerta son el Atlético de Madrid y el Betis, que ya se interesó el verano pasado.

por gameiro, cutrone y kang in Los 15 goles no han pasado desapercibidos para ninguna secretaría técnica. La puja por Rafa Mir este verano va a ser dura y el Valencia ha dado un paso para estar en ella. De momento, ya se ha interesado por su situación. El Valencia, más allá de lo que diga el mercado con Maxi Gómez o Gonçalo Guedes, debe buscar como mínimo dos delanteros de cara a la próxima temporada puesto que Patrick Cutrone (cedido por el Wolverhampton) y Kevin Gameiro acaban contrato el 30 de junio de 2021. Además, Kang In Lee no va a renovar y todo apunta a que marchará este verano.

Rafa Mir está centrado en las últimas ocho jornadas de la temporada con el único objetivo de salvar al Huesca del descenso. El delantero prefiere aparcar su futuro para final de temporada como así asegura este jueves en un entrevista a Radio Marca. "Son cosas que pasan, sabemos cómo funciona esto. No me distrae de mi objetivo, que es el día a día: entrenarme y el partido del domingo. Cuando acabe el año hablaremos con los Wolves que es el dueño de mis derechos y veremos qué camino tomamos". El Valencia, mientras tanto, está atento.

NO CIERRA LA PUERTA A VOLVER

El fichaje de Rafa Mir no es fácil. Hay muchos clubes con más solvencia económica que el Valencia CF dispuestos a invertir en el jugador por su edad (23 años) y su proyección. El delantero, que no descarta quedarse en el Huesca si se mantiene en Primera, elegirá al final de temporada entre todas las ofertas que tenga encima de la mesa. La gran baza del Valencia para convencer al jugador es la admiración y el respeto que siente el murciano por la entidad de Mestalla. El exvalencianista salió del club rodeado de polémica. No renovó en el Valencia porque sentía que no había un proyecto para él, pero no guarda rencor. Todo lo contrario, su cariño hacia el Valencia está intacto y nunca ha cerrado ni cerrara la vuelta a una posible vuelta a la que sigue considerando su casa. Rafa no olvida que es el club que le ha formado como jugador y como persona desde que ingresó en la Academia siendo un cadete y, todavía más importante, siente que no tuvo la oportunidad de demostrar si era válido o no para el primer equipo.

Rafa Mir atendió la llamada de SUPER en el partido de la primera vuelta y entonces ya dejó claro que cerrar la opción del Valencia no estaba en su cabeza. "La verdad que tengo 23 años, tengo muy buenos recuerdos de mi paso por allí, fue muy feliz porque estaba cerca de casa, de Murcia y de Mallorca, se vivía muy bien y el club es espectacular. Nunca cerraría las puertas, no tengo nada contra el Valencia. Todo lo contrario. Estoy superagradecido de mi paso por allí. Llegué siendo cadete, marqué muchos goles en el filial y me fui cumpliendo mi sueño de debutar en el primer equipo. Fueron 6 años muy bonitos que me hicieron crecer como futbolista y persona y cerrar esa opción no está en mi cabeza", aseguraba.

ve al valencia como un grande Para el jugador, más allá de la crisis económica y deportiva que atraviesa el club, el Valencia sigue siendo un "grande". "¿Qué decir del Valencia? Está pasando problemas económicos y desde el club se está intentando solucionarlo sacando jugadores. Pero el Valencia es un grande. Pasará gente, pasarán entrenadores, pasarán cien futbolistas más, pero el Valencia seguirá siendo un grande. La verdad es que la sensación de pasear por ahí llevando el escudo del Valencia en el pecho es brutal. Al final teniendo resultados que es lo que marca todo, el club volverá al sitio que merece. Yo le deseo lo mejor al Valencia y a sus aficionados y a los compañeros que cada vez son más los que suben de abajo", señalaba.



RELACIÓN CON LOS PESOS PESADOS

Rafa tiene buenos amigos en la actual plantilla como Carlos Soler y Toni Lato (los tres subieron junto al primer equipo y pertenecen a la gereración del 97). Además, conoce a otros dos capitanes como José Luis Gayà y Jaume Domènech. Ahora desde la lejanía ve con alegría pero también con nostalgia la facilidad que tienen los canteranos para subir al primer equipo (Yunus, Hugo, Álex Blanco o Esquerdo). Una confianza del club (por convicción o necesidad) que Rafa no sintió en aquel momento y le obligó a salir. Quien sabe si para volver.