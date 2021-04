El Valencia CF pide este viernes la modificación de la ATE

Paso en la buena dirección. Son las palabras que ha utilizado el alcalde de València, Joan Ribó, para definir sus sensaciones sobre el anteproyecto para el polideportivo en el barrio de Benicalap que le presentó ayer jueves el Valencia CF. Se trata de un gesto por parte del club valencianista encaminado a la reanudación de las obras del nuevo estadio, o mejor dicho, a la reorganización de la ATE del nuevo estadio que caduca el próximo quince de mayo, ya que el polideportivo de Benicalap está comprometido dentro de toda la operación urbanística recogida en la Actuación Territorial Estratégica (ATE).

Ribó ha sido claro y hasta algo contundente en sus palabras: «Desde el la alcaldía no hemos dejado de hablar en los últimos meses con la directiva del Valencia CF. Hoy mismo hemos contactado de nuevo y nos han explicado que continúan trabajando la solicitud de licencias y además nos han presentado un anteproyecto para el polideportivo de Benicalap, que en breve presentarán públicamente y que en principio reúne las características que se habían planteado en el acuerdo entre el ayuntamiento y la entidad deportiva por un valor aproximado de 5,7 millones de euros. Todo sabemos que lo sustancial está en la reanudación de las obras del nuevo Mestalla, pero este es un paso en la buena dirección que queremos saludar desde el ayuntamiento de València».

¿Pero qué significa que el Valencia CF presente un anteproyecto para terminar el pabellón de Benicalap? Básicamente un gesto de que el club, ahora sí, quiere reanudar las obras del estadio. Hasta ahora Meriton no ha tenido gesto alguno en ese sentido. Al contrario, hasta provisionó en las presupuestos de esta temporada los 15 millones de euros que pierde si caduca a ATE, que bien se puede interpretar como que se había rendido y renunciaba definitivamente a terminar el estadio. El pabellón de Benicalap es una de las actuaciones de la ATE, y por lo tanto el club está obligado a hacerlo.

Si el anteporyecto sale adelante, el club, como agente urbanizador, urbanizará la zona, es decir, ceras, desagües, alumbrado público, etc. Con este plan se reorganiza la ATE, no se cambia nada de lo urbanizable y sobre todo, se le da la vuelta a la situación porque ya no se trata de vender el solar de Mestalla para financiar la reanudación de las obras, ahora se urbaniza y se cumple con ello con el ayuntamiento, se construye el pabellón y se reanudan las obras cuando el Valencia CF tenga financiación para ello, ya sea vendiendo la parcela de Mestalla o pidiendo financiación.

Esto se toma bajo una realidad que el tiempo ha demostrado inapelable: el mercado no paga por el solar de Mestalla lo que el Valencia CF está pagando por él al banco. Sin ir más lejos, ahí está el intento fallido de ADU_Mediterráneo de vender los pisos a través de una cooperativa y con ese dinero financiar la reanudación de las obras. La realidad fue dura, no se vendieron los pisos necesarios y el proyecto fracasó.

Por lo tanto el Valencia CF plantea alternativas después de que el mercado haya demostrado que la ATE está alejada del momento económico actual. Digamos que estamos ante un posible replanteamiento de la ATE que no toca la zona urbanizable. De hecho, el Valencia CF en el ante-proyecto de construcción del pabellón de Benicalap, va incluido también una propuesta de modificación de la ATE. Y sobre todo, un compromiso de finalización de las obras en 2026. ¿Será el principio del fin?