Anil Murthy: "El estadio está dentro del plan"

El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, ha confirmado que el club de Mestalla ha presentado al Ayuntamiento de València y a la Generalitat Valenciana la documentación para la reorganización de la ATE del nuevo estadio y el anteproyecto para la construcción del pabellón de Benicalap.

Estas son las palabras del presidente del Valencia CF que ha recogido Onda Cero Valencia:

"Hemos presentado toda la explicación de la situación con el proyecto, todo lo que hemos hecho para cumplir las fechas de la ATE, los pagos, las reuniones con los técnicos del ayuntamiento, las ofertas que hemos recibido... La sensación es que el Valencia CF está parado y esto no es correcto y lo hemos querido explicar. Ayer hablé con el alcalde y se quedó sorprendido con todos los detalles y todo el trabajo que se ha hecho. Yo creo que es gran paso adelante en este proyecto, que no es un gesto, porque son seis millones de euros y es un gran paso adelante para demostrar que si todo el mundo trabaja junto podemos conseguirlo. Hemos presentado el proyecto de reordenación de las fechas de la ATE, y la construcción del pabellón que podemos empezar a construirlo en enero de 2022. Somos optimistas. El estadio está dentro del plan. Dentro del documento está la explicación y las casi 39 ofertas que hemos recibido, la situación económica aquí en València porque las ofertas no llega a un nivel que es suficiente para ayudarnos a acabar el nuevo estadio. El pabellón va a ser una demostración de lo que podemos conseguir si queremos trabajar juntos".