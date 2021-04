Nuevo estadio: el as en la manga del Valencia CF

La noticia la confirmaron las tres instituciones que la podían confirmar porque son las tres implicadas: el Valencia CF, el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana. Como informó este periódico, el club valencianista presentó ayer viernes ante el Ayuntamiento y ante la Generalitat, concretamente ante la Conselleria de Economia, la documentación del anteproyecto del polideportivo de Benicalap y la propuesta para la reorganización del calendario de la ATE.

Primero fue Sergi Campillo, vicealcalde de València: «Hoy se ha registrado esa documentación que ha presentado el Valencia CF, que se tendrá que estudiar y la decisión final la tiene la Generalitat». Después Anil Murthy, presidente del conjunto de Mestalla, y por último Mónica Oltra, vicepresidenta y portavoz del gobierno valenciano. «El Valencia CF ha movido ficha» dijo Oltra. Pero, ¿qué es lo que ha presentado exactamente el club a Generalitat y Ayuntamiento?

De entrada lo más llamativo es que el club solicita de manera formal una reorganización del calendario de la ATE que, en esta nueva propuesta, contempla el inicio de las obras en mayo 2024 y finalización en mayo 2026. Es sin duda el dato más interesante porque Meriton se compromete de manera formal y ante las instituciones a reanudar las obras del nuevo estadio que están paradas desde febrero de 2009. El nuevo plan del Valencia CF también contempla que se inicie la construcción del pabellón de Benicalap en enero de 2022.

La documentación se presentó en la Conselleria de Economia con copia al Ayuntamiento a las once de la mañana y poco después el presidente del Valencia CF aseguraba en la puerta de las oficinas del club que la sensación es que el Valencia CF está parado «y esto no es correcto y lo hemos querido explicar». Pero sin duda más interesante es la reflexión final que deja Murthy después de que solo unos meses atrás se desatara la guerra de declaraciones entre el presidente de la Generalitat Ximo Puig y él: «El pabellón va a ser una demostración de lo que podemos conseguir si queremos trabajar juntos». A tenor de las declaraciones de unos y otros, se puede interpretar que las partes entierran el hacha de guerra y optan por el trabajo común para intentar solucionar un problema que afecta a todos y cuya solución final requiere de un trabajo conjunto que ayude a que los inversores apuesten, si bien, la vicealcaldesa Sandra Gómez se desmarca de esta línea de actuación y pide al máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, que avale con cien millones de euros la reanudación de las obras. Sin duda es una de las claves de la operación, las garantías que presente el club como para que las instituciones den el visto bueno a la reorganización de los plazos de la ATE. Esto es básicamente lo que tienen que decidir ahora si bien, la garantía del plan actual es la venta de las parcelas de Mestalla. La misma que han tenido todos los gestores del Valencia CF anteriores a Meriton.

Pero, ¿qué inversores deben apostar por qué? Con este nuevo plan el Valencia CF quiere darle la vuelta a la tortilla. Construye el pabellón de Benicalap lo que significa que urbaniza la zona y trata de dar un paso adelante para ganarse la confianza de las instituciones, y sobre todo, gana tiempo a la espera de que un inversor compre el solar del actual Mestalla. De esa venta saldría el dinero que financiaría la reanudación de las obras. Es la clave, un inversor que compre el solar. De ahí que el Valencia CF abogue por el trabajo en común en busca del contexto idóneo que resulte atractivo para un inversor.



39 Ofertas por las parcelas

Por ello en la documentación que ha presentado el Valencia CF a las instituciones de detallan todos los movimientos hechos por el club, desde las reuniones con los técnicos del ayuntamiento hasta una explicación de las 39 ofertas que han recibido por el solar, todas ellas por debajo del préstamo que está pagando el club. En definitiva, se detalla una explicación del contexto económico actual en tiempos de pandemia por el coronavirus, que explican que en estos momentos el mercado no es propicio. Esto dijo Murthy: «Dentro del documento está la explicación y las casi 39 ofertas que hemos recibido, la situación económica aquí en València porque las ofertas no llega a un nivel que es suficiente para ayudarnos a acabar el nuevo estadio». En este contexto se enmarca la operación fracasada de unos años atrás en que el club confió el proyecto a ADU Mediterráneo. No se vendieron los pisos suficientes y el proyecto quedó en nada.

El plan del Valencia CF es este y ofrece como prueba de buena voluntad construir el pabellón de Benicalap en cuanto se le permita. Es el cuarto plan de Meriton para terminar el estadio, los tres anteriores quedaron en nada. El primero en 2016 con Layhoon como presidenta. Presentó un boceto del nuevo estadio que jamás se hizo. En 2018, ya con Anil Murthy el Valencia CF llegó a un acuerdo con la firma Deloitte a la que le dio exclusividad para buscar un comprador de las parcelas del actual Mestalla. La tercera fue en junio de 2019 con la operación Acequia de Mestalla y la cooperativa Adu Mediterráneo.

Ahora, las instituciones tienen la palabra. En quince días habrá un informe al respecto, pero conviene tener en cuenta la jugada que ha hecho el Valencia CF al presentar la propuesta. Básicamente ha ganado tiempo, que es lo que necesita. La Generalitat tiene la palabra y en su mano está pedir garantías para conceder la prórroga de la ATE, o incluso denegarla por falta de garantías, pero como el Valencia CF ha presentado un proyecto tiene derecho a ir a juicio y presentar un contencioso administrativo contra la decisión de la Generalitat, algo que automáticamente le daría tiempo, es decir, lograría una prórroga de otra manera. Y mientras el juicio no finalice puede perfectamente seguir buscando comprador para las parcelas. En cambio, si el Valencia CF no hubiese presentado proyecto alguno habría dejado correr la ATE y perdido con ello la posibilidad de ir a juicio y ganar tiempo.