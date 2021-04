Javi Gracia: "En ningún momento he hablado con Peter Lim"

El técnico del Valencia CF Javi Gracia ha comparecido este mediodía en sala de prensa en la previa del Betis-Valencia de LaLiga (domingo 18:30) para hablar de todos los temas de actualidad del club. El navarro ha desmentido las palabras de uno de sus agentes, que decía que el técnico había hablado con Peter Lim. Además, habla de Maxi, Guedes, la vuelta de Piccini, el estado de Racic y la renovación de Kang In. Estas han sido sus palabras:

¿Cómo está Racic?

Ha tenido molestias, pero apenas le han impedido a entrenar y tanto él como el resto de compañeros, salvo Cillessen, los demás están disponibles, quitando también a los lesionados.

¿Ha hablado con Peter Lim? Porque un miembro de su agencia de representación, Javier Cordón, dijo que sí.,

No sé lo que dicen otras personas, cuándo, cómo lo dicen y a quién se lo dicen, no voy a comentar declaraciones de terceras personas, lo que yo sé que es ningún momento he hablado con el propietario. Me sienta mal que me volváis a preguntar por lo que yo ya he dicho y os digo las cosas con sinceridad. No tengo ningún interés en mentir. A día de hoy no le conozco y nunca he habado con el propietario.

¿Ha hablado con Maxi Gómez por su sanción? ¿Se ha disculpado?

La sanción, más allá de mi valoración, por esa palabras ha habido sanciones similares y se ajusta a lo habitual. Entiendo que se ajusta a la justicia. Por lo demás, el tratamiento que tenga yo con el jugador y con el vestuario es interno y no quiero hablar de ello.

Choca que alguién de su entorno diga algo que no ha sucedido. ¿Qué relación tiene con él (Javier Cordón)?

Ya lo he dejado claro y no tengo más interés en hablar de ello, no tengo que hablar ni dar explicaciones de mi relación sobre mi representación. Me preguntáis sobre lo que yo digo, no sobre lo que hablan terceras personas, yo hablo por mí y no he tenido ningún tipo contacto con él.

Con ocho jornadas de disputar y sin objetivos claros, ¿Cómo se trabaja mentalmente con el equipo?

Creo que según va avanzando la temporada existe ese desgaste de la competición, pero por otro lado se va acercando el final y los partidos que hay en juego cada vez son más importantes, el profesional no necesita que nadie le recuerde lo importante que son los puntos, aunque lógicamente lo hacemos, pero ellos mismo lo saben. Todos los jugadores a parte del objetivo común que es quedar lo más arriba posible, hay objetivos individuales que están por cumplir como jugar más y llegar bien a final de temporada para jugar con sus selecciones. Hay muchas motivaciones a que todo ayude a que repercuta en el objetivo colectivo.

¿Qué Betis espera?

El Betis es un gran equipo, su posición en la tabla ya indica la buena temporada que está haciendo, es un equipo que tiene una derrota menos que nosotros y más victorias y menos empates, tienen una diferencia de +3 y en ese equilibrio de goles ha encontrado las opciones de estar donde está. Antes concedía más opciones y ahora está más equilibrado y nosotros vamos con la esperanza de ganar.

¿A qué se debe el cambio a mejor de Guedes?

Uno nunca sabe el porqué de ciertas cosas, los jugadores pasan por momentos mejores y peores en todos los aspectos, anímicos y de juego y eso se ve reflejado. Guedes siempe ha mostrado una buena actitud por ayudar al equipo y en algúnn momento habrá estado más o menos acertado, pero en los últimos partidos ha contribuido mucho en ataque en esa posición de segundo punta, está haciendo un buen trabajo defensivo y estoy muy contento de cómo esta haciendo su trabajo en los últimos partidos y eso le viene bien al equipo.

¿Hay posibilidad de que veamos a Piccini?

Está entrenando cada vez mejor, se le ve cada vez mejor y es posible que entre en convocatoria y si fuera así estará para lo que sea necesario.

Kang In acaba contrato en 2022. ¿Piensa que su renovación depende de lo que pueda pasar hasta final de temporada?

Tendrá que contestarlo él, no sé de qué depende para que el jugador y el club se pongan de acuerdo, tengo una buena relación con el jugador, trato de ayudarlo a que mejore y cuando crea que sea necesario ayude el equipo Ha tenido un buen nivel y hay un gran jugador en formación porque todavía es joven, y no le hacemos ningún favor presionándole para demostrar todo lo buen jugador que es, todo tiene su proceso y me gustaría que Kang In siguiera mucho tiempo.