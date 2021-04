"Guedes ha sido clave, verle a ese nivel nos alegra a todos".

Javi Gracia ha analizado el empate contra el Betis y ha tenido buenas palabras para Guedes, el mejor del partido.



¿Por qué hay dos partes diferentes?

Otra vez hemos dado esa ventaja al rival por falta de atención y concentración en las jugadas a balón parado, tanto en la falta frontal como el córner, debimos haber defendido mejor y en un partido tan igualado esos detalles nos han hecho empezar por detrás dos veces. Pero el equipo creo que no era merecedor de ese resultado negativo. En la segunda parte hemos empezado poco a poco mejor, mejor con espacios, las transiciones eran buenas, terminábamos algunas situaciones con opciones reales de gol y pudimos hacer algún gol más, aunque el rival también tuvo alguna. La pena es haber concedido tanto en un momento que el rival no nos estaba agobiando, pero destacaría el esfuerzo y la capacidad del equipo que ante la adversidad el equipo se sobrepone y es capaz de puntuar frente a un equipo complicado.

Otra buen partido de Guedes. ¿Qué culpa de este cambio tiene el entrenador?

Guedes es un gran jugador, verle a ese nivel nos alegra a todos y confiamos en que siga manteniendo ese nivel hasta final de temporada, hoy ha sido clave por la acción del gol por todo el trabajo que hace para el equipo y por esas salidas en conducción con espacio y calidad que hace, ha participado también en la jugada deel penalti, es un gran jugador y el mérito es de él y de sus compañeros y luego al entrenador le daréis el mérito que le queráis dar.

¿Cómo ha visto a Piccini y Cutrone?

Con Cutrone necesitábamos con el paso de los minutos un jugador que complementara a Guedes que estaba haciendo daño al espacios, buscábamos a alguien más referencia para finalizar, era el momento para que jugara y creo que ha hecho unos minutos buenos. Piccini me alegro por su participación, ha pasado por un periodo largo de lesión y después de tanto tiempo que recoja la recompensa de los minutos, todos sus compañeros y yo nos alegramos mucho, es tener un jugador más disponible, sabiendo que al principio con la lesión de Correia no era el momento porque tantos minutos no veía que fiuera bueno para él, ya más avanzado el partido si era un buen momento y creo que ha respondido muy bien.

El equipo ha acabado con buena energía. ¿La segunda unidad le ha convencido?

Mis jugadores me han convencido desde el trabajo diario y desde la actitud y el compromiso diario con el equipo, no necesito saber que pueda contar con ellos por un aprtido, hoy en concreto se han dado muchas circunstancias, si hemos sumado en un campo como este es por la actitud de todos. Ha habido cambios, la lesión de Correia, carlos y Uros y nos hemos ido adaptando con las posibilidades que teníamos. Han tenido una gran actitud y si hubiéramos estado más afortunados en alguna salida igual nos podíamos haber llevado los tres puntos.

El Valencia ha sumado 35 puntos y ha encajado 44 goles. Los resultados no son buenos. ¿Por qué no trata de cambiar nada, siempre el 4-4-2 y siempre juegan los mismos once jugadores?

Entiendo que cada alineación que hago es la mejor que hago para ese partido. En cuanto al sistema de juego sí que hemos optado por cambios, igual no en la formación del 4-4-2, pero sí en los jugadores, no es igual jugar con un jugador que con otro. No es lo mismo, puede parecer que es lo mismo, pero no es lo mismo. El 4-4-2 ha sido el sistema más predominante, pero también hemos jugado con tres centrales, con tres en medio del campo... Tengo que decidir y con los jugadores que tengo creo que es la mejor de las distribuciones.