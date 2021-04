Cillessen | Regreso inminente

Finalmente, pese a los peores augurios, ha sido un día de buenas noticias en el Valencia CF en cuanto al estado de sus lesionados. Si Thierry Correia evitó la temida rotura de ligamentos en la rodilla, este mismo lunes se confirmó la recuperación de Jasper Cillessen. Después de casi un mes de baja por la misma lesión que padece ahora 'Titi', un esguince de rodilla, el portero neerlandés volvió a entrenarse con normalidad junto al grupo.

El regreso a la portería de Cillessen es inminente. El próximo sábado se cumplirá un mes desde que se lesionase la rodilla izquierda en el calentamiento del partido internacional entre Turquía y Países Bajos en Estambul. La dedicación diaria que Jasper ha puesto en su recuperación le ha servido para recortar ligeramente el plazo y volver al grupo con muy buenas sensaciones.

Poco después del entrenamiento de este lunes, el ex de Barça y Ajax colgaba en su Instagram una fotografía de la lesión en la que se le ve haciendo portería y deteniendo un balón, precisamente, con la rodilla que ha sanado. La izquierda. A la imagen, Jasper añadía un mensaje en inglés: "Work in progress" (trabajo en curso).

Desde el club no se descarta que Cillessen pueda entrar en la lista para el partido del miércoles frente a Osasuna, aunque Javi Gracia no desea precipitarse, y tomará la decisión en función de las sensaciones del jugador y de la valoración de riesgos que hagan los médicos este martes. El portero se probará en una sesión más exigente que la del lunes. Si no es en Pamplona, será en Mestalla contra el Alavés el sábado. Si no hay sobresaltos, lo que es seguro es que Jasper estará de vuelta para ayudar al equipo en este tramo final de la Liga.