¿Juntar a Kang In y Guedes en ataque?

El programa de este lunes de Superdeporte TV no ha dejado indiferente a nadie. En un momento dado, Miki ha querido realizar una propuesta al técnico valencianista Javi Gracia.

Las bajas condicionan casi siempre el once inicial del entrenador y la ausencia de Maxi por sanción frente al Betis supuso la titularidad en punta de Gameiro, que no participó prácticamente nada del juego del equipo, no así Guedes. El luso fue el mejor del duelo, marcando incluso un tanto. Pues bien, con esta premisa, el contertulio del programa de Levante TV, ha querido proponer el juntar el talento valencianista en el ataque. Ninguno es un 9 puro, ni tan siquiera se les suele considerar delanteros, pero la propuesta de Miki pasa por colocar a Kang In y Guedes juntos en la zona ofensiva. "A veces los entrenadores somos difíciles de entender, pero ¿sólo puede jugar uno con talento en el equipo? Y a lo mejor los tres detrás de esos dos deban tener unas características defensivas más importantes".