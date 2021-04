El fútbol español le planta cara a Florentino Pérez

El fútbol español ha dicho basta. No traga con la Superliga de Florentino Pérez. Joan Laporta sabrá por qué sigue alineado con él, por qué quiere participar en una competición ideada a gusto y necesidad del club madridista y sobre todo él sabrá si esa competición y quien la preside representan al FC Barcelona que es més que un club y habla de unos 'valors' en el deporte que sirven de ejemplo para la sociedad. Y el máximo accionista del Atlético de Madrid, Gil Marín sabrá también si se puede presumir de ser el equipo del pueblo, el equipo diferente que desde el orgullo pelea eternamente a la sombra del todopoderoso Real Madrid, y alistarse al mismo tiempo en una Superliga europea que vulnera los valores mismos del deporte. Lo dijo Guardiola: "el deporte no es deporte cuando la relación entre esfuerzo y éxito no existe. No es deporte si no importa perder".



Pasan a la acción

La oposición a la Superliga es oficial por parte de los clubes que se han pronunciado de diferentes formas pero ahora han decidido pasar a la acción. De momento, esta tarde Osasuna y Valencia CF saltarán al terreno de juego de El Sadar con una camiseta protesta. Los futbolistas lucirán una camiseta con un lema en inglés que va directamente contra la gran prebenda de la competición ideada por el presidente del Real Madrid, y que no es otra que hay clubes que tienen unos derechos adquiridos porque lo deciden ellos, es decir, hay quince clubes que aunque lo hagan muy mal siempre estarán en la Superliga. Por ello el lema esta tarde en Pamplona será "earn it", que en castellano significa "ganároslo". Es decir, quien quiera estar en una nueva competición europea en la que el reparto económico sea galáctico, tiene que ganarse ese derecho en el terreno de juego. Lo que es el deporte. A falta de saber qué acciones harán Levante UD y Villarreal, la previsión es que a lo largo de hoy tomen una decisión final.

Comunicado de Anil Murthy

Pero el Valencia CF no se ha quedado ahí, además, su presidente Anil Murthy hizo un duro comunicado oficial: Sugerir que el fútbol está arruinado económicamente es evitar el tema que nos ocupa. Los problemas del fútbol moderno son creados por los excesos de estos mismos clubes que están asumiendo unilateralmente una solución insostenible. Estos clubes han generado en los últimos años una inflación desmesurada en los precios de traspasos y los salarios. Esta Superliga perpetuará aún más la superinflación del pasado y agrandará aún más el problema, en lugar de resolverlo. El 'Fair Play' Financiero es un concepto importante, pero no ha llegado a la mente de algunos dirigentes de clubes de fútbol. El Valencia CF, en este contexto, ha abogado por la responsabilidad de hacer frente al desafío económico actual, hasta el punto de reducir notablemente nuestro presupuesto e invertir significativamente en la Academia para prepararnos para el futuro. El fútbol no está arruinado. Necesitamos gestionar esto juntos y solucionarlo de forma responsable. Hacer crecer esta burbuja es irresponsable. Estallará".

Poco antes, a través de sus redes sociales Osasuna dio también un paso al frente con el lema "earn it" al que añadió "football is for the fans", es decir, "el fútbol es de los aficionados", claramente inspirado en la protesta que hizo el pasado lunes el Leeds United en su partido ante Liverpool, uno de los fundadores de la Superliga europea. Sus futbolistas saltaron al terreno de juego con una camiseta de protesta con ese lema.



Iniciativas de otros clubes

Esta es la iniciativa que han pactado Valencia CF y Osasuna de Pamplona, y muy similar la que ha anunciado el Cádiz, con una particularidad, el conjunto gaditano se enfrenta hoy en el Ramón de Carranza al Real Madrid con lo que su protesta tendrá un calado casi atronador: "¿Superliga? ¡El fútbol es de todos!", llevarán en la camiseta los jugadores de Álvaro Cervera. Para mañana jueves está prevista una tensa reunión de los cubes de la Liga de Fútbol Profesional a la que no están citados ni Barça, ni Atlético, ni Real Madrid y en la que se visualizará la unión del fútbol español contra la Superliga europea. De momento, sirvan estas duras y jugosas palabras de Fernando Roig en Radio Marca: "No se expulsa a nadie de LaLiga, se van ellos. Yo no he hablado con nadie de estos tres clubes. Teníamos que haber hablado, pero ni nos consideran. El Atlético de Madrid en otros momentos pidió favores al Villarreal y sí nos llamaban por teléfono para hacer cosas, pero ahora, nadie me ha llamado". A media tarde, en declaraciones a Apunt, el máximo accionista del conjunto groguet cargó contra Florentino Pérez: "Es un egoísta que solo piensa en el Real Madrid. Al Villarreal no le hace falta que venga Florentino a salvarnos". El mundo del fútbol le para los pies a Florentino Pérez.