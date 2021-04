Javi Gracia contra la Superliga: "Es un proyecto más económico que deportivo"

El técnico del Valencia CF Javi Gracia ha comparecido en sala de prensa en la previa del partido de LaLiga que enfrenta este miércoles (19:00) a Osasuna en el estadio de El Sadar de Pamplona. El navarro ha repasado los temas de actualidad de la entidad de Mestalla. Estas han sido sus declaraciones:

¿Está a favor o en contra de la Superliga?

Mi opinión iría en la línea del club, lo veo más como un proyecto económico, más que deportivo, no creo que realmente represente lo que todos queremos de este fútbol en cuanto a sus valores. Creo que los organismos deberán de tomar las decisiones que tengan que tomar, entiendo que no es fácil, pero tiene que prioriozar lo relativo a la esencia del fútbol y con esta nueva creación no lo veo así.

¿El fútbol está en ruina como dijo Florentino? ¿Eres partidario de renovar las competiciones?

Todas las cosas se pueden mejorar y en esa lucha están los organismos responsables, lo que no estoy es capacitado para decidir porque no tengo la información ni esa responsabilidad, entiendo que lo que piensan en esas decisiones piensan en el bien del fútbol, piensan en un fútbol mejor, pero pensando en el fútbol. Oigo cosas también de decir que si no pueden jugar con sus selecciones los jugadores... vamos a proteger a los jugadores, ahora necesitan protección, no necesitan amenazas, pero ahora vamos a pensar en el fútbol.

¿Se ha valorado la posibilidad de tener un aliciente europeo si los tres clubes de la Superliga se van?

Creo que debemos de tener una visión más global y menos interesada pensando en qué nos puede beneficiar o no. Mi opinión es pensar en qué es lo mejor para el fútbol. Luego ya veremos en qué situaciones queda el Valencia. Nosotros no necesitamos ningún aliciente extra para tratar de dar lo mejor y ganar el mayor número de partidos para quedar en la mejor posición posible. Las consecuencias que tenga quedar en una posición o en otra no nos preocupan en estos momentos.

¿Cómo están físicamente Uros, Carlos Soler y Cillessen? ¿Están disponibles?

Jasper sigue su proceso de recuperación, está entrenado, tiene buenas sensaciones y creo que será en breve cuando ya sea un jugador disponible, pero en estos momentos no lo es.Tenemos la lesión de Correia, las pruebas han descartado la lesión más grave y se reduce a un esguince de grado II del ligamento lateral externo y habrá que ver cómo evoluciona para saber en qué plazo estará, aunque entendemos que va a necesitar un tiempo. Uros ha entrenado con normalidad, Carlos ha trabajado un rato y vamos a ver hasta mañana que viajamos, mantendremos esa incertidumbre hasta el final.

¿Cuáles van a ser las claves para ganar?

Osasuna está en un gran momento por resultados y sensaciones, desde el partido de Mestalla ha ganado muchos partidos y ha caído derrotado en tres ocasiones (Betis, Sevilla y Barcelona). Es un rival muy exigente y lo que está claro es que no vamos a ganar si no igualamos su intensidad y su actitud sobre el campo. Es un rival muy comprometido, honesto y trabajador que está haciendo las cosas muy bien.

¿Tiene pensado hacer rotaciones? ¿Influye jugar entre semana?

Influye sí, hay que valorar los esfuerzos de los jugadores y sacar el rendimiento a la plantilla, creemos que todos los partidos son importantes pero al más importante para nosotros es el siguiente y vamos convencidos en que vamos a elegir la mejor alineación, pero no voy a dar pistas sobre si voy a hacer muchos cambios o pocos.

¿A usted le ha dicho algo el club sobre su futuro? ¿Su relación con el presidente es más fluida?

Mi comunicación es más fluida porque le veo más a menudo, hoy lo he visto en la ciudad deportiva y hemos hablado. Antes igual no nos veíamos tanto. Yo no necesito que me estén diciendo que contamos contigo, ya sé el tipo de relación contractual que tengo, el club también entiende que tengo contrato y no tiene por qué estar diciendo que cuentan conmigo, estamos centrados en acabar bien la temporada y si hubiera que hablar algo diferente a lo que se tiene en momento, ya habrá momento, pero ahora no es el momento.

¿Está teniendo preguntas sobre planificación futura sobre la próxima temporada? ¿O no se habla de nada? El otro día por ejemplo daba su opinión sobre Kang In respecto al futuro...

Si me preguntáis por jugadores yo os doy mi opinión sobre ellos, de Kang In decía que ojalá se quede muchos años porque es un gran jugador, es joven y tiene un gran futuro, pero estamos en el presente y tengo que sacar rendimiento del presente y en eso estamos, yo estoy en tratar de preparar bien los partidos, ganar los máximos posibles y cuando el club estime oportuno y crea que deba de hablar conmigo de temas que no sean el presente pues ya se hará. De momento, seguimos preparando el final de la temporada.

¿Qué siente al volver a Pamplona?

Me cambia la cara volver a Pamplona aunque solo sea por un día, hace mucho tiempo que no voy y aunque solo sea verlo por unas horas es una alegría ver El Sadar y mucha gente conocido y paralelamente es una gran responsabilidad porque necesitamos hacer un gran partido y sumar los tres puntos. Mi sentimiento es de agradecimiento a ese club y desarle siempre lo mejor y, como digo, estoy muy contento de volver a casa.

¿Si se queda un año más daría un paso para opinar y hacer una plantilla más competitiva? Como no hizo en verano e invierno.

Yo no dije que no lo hice en verano. En verano hice un gran esfuerzo por ayudar en tomar decisiones, pero como ví que no tenía efecto, no tenía sentido y acepeté las decisiones del club. Sigo en la misma situación, pero si me preguntáis por jugadores daré mi opinión, que no digo que el club lo vaya a hacer o no, será mi opinión.