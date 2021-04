Neville 'se mofa' de la caída de la Superliga

Gary Neville ya se convirtió en tendencia en las redes sociales por su fuerte crítica al proyecto de la Superliga. El ex del Manchester United cargó duramente contra los promotores de esta idea. "Soy un aficionado del Manchester United y lo he sido por 40 años de mi vida, pero estoy disgustado, absolutamente disgustado, con Manchester United y Liverpool, sobre todo. Liverpool con su 'nunca caminarás solo', el club de la gente, el club de los hinchas. Manchester United, 100 años, nacido de trabajadores, ¿y ellos están entrando a una Liga sin competir en la que no pueden descender?", manifestó.



Ahora ante las últimas informaciones que apuntan a que Chelsea y Manchester City ya están con un pie fuera del proyecto, Neville ha aprovechado para 'mofarse' de la Superliga.





To The Super League ?? pic.twitter.com/zcHbsJ0DG0 — Gary Neville (@GNev2) April 20, 2021