Anil Murthy no descarta que vuelvan a intentarlo con la Superliga

Las críticas contra la Superliga europea de Florentino Pérez se suceden unas tras otra. Si ayer era el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, hoy lo hace el del Valencia CF, Anil Murthy. El rechado del fútbol español a esta competición es prácticamente unánime, al margen de los tres clubes que arrancaron con ella, Real Madrid, Barça y Atlético, que ya se ha descabalgado del proyecto.



En declaraciones a Sky Sports News el presidente del conjunto de Mestalla ha sido muy crítico con el daño que podía haber hecho la Superliga al fútbol en general, y además ha hecho hincapié en el daño que el mero anuncio ha provocado: "No importa si ocurre ahora o no. Este es el simple anuncio de la creación de la Superliga, la creación de un gran problema para el fútbol. No es para nada el momento justo para hacerlo. Todo el mundo trata de recuperarse del efecto de la pandemia y su gran impacto financiero en todos los clubes de fútbol".





?? "I wouldn't be surprised if they come back again. Clubs need to be prepared, leagues need to be prepared."



Valencia president Anil Murthy doesn't expect it to be the last of a proposed European Super League. pic.twitter.com/9AAxZwdsU5