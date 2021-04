Atención al recadito de Javi Gracia a sus jugadores

Javi Gracia se mostró desilusionado por el encuentro disputado por el Valencia en El Sadar ante un superior Osasuna. El técnico asume su culpa, pero habla de errores "individuales" y también nombra a los jugadores.

Cuesta recordar un espectáculo tan triste...

El resumen es que el partido es cierto que en el comienzo ha estado más igualado, no hemos entrado peor que el rival, pero poco a poco con los errores otra vez en campo propio en inicios y pases sencillos hemos concedido ventaja. El equipo ha reaccionado bien, consiguiendo empatar el partido y en otro error cerca de portería en un pase lateral hemos concedido otra vez para que el rival se pusiera por delante. Hemos concedido errores no forzados que es algo que ya nos ha pasado en los últimos partidos fuera de casa. Después del descanso hemos tenido alguna opción con palos de Guedes y Gameiro, pero al no hacer el gol luego han venido los penaltis y hemos ido perdiendo fuerza. A Osasuna el tercer gol le ha dado una superioridad y una fortaleza para salir a la contra y poder conseguir algún gol más. El equipo lo ha seguido intentando pero no ha podido ser.

¿Ha faltado actitud con respecto a otros partidos?

La valoración de falta de actitud o no... previamente al partido ya habíamos hablado sobre eso. Decía que para sacar un buen resultado seguro que no podía faltar tener una gran actitud. El partido se va marcando por diferentes detalles y ha habido momentos que no hemos sido peores que el rival, luego sí hemos visto a un Osasuna que ha hecho méritos para conseguir la victoria. Hemos ido perdiendo fuerza. Yo no diría la palabra actitud. La actitud de los jugadores siempre es buena, pero tenemos errores que no están lastrando mucho para conseguir mejores resultados.

No son normales los goles que le marcan al Valencia. ¿Hay alguna explicación?

Estoy de acuerdo, estamos comentiendo muchos errores que son impropios de un equipo de esta categoría. Si supiera el porqué lo corregiríamos. El otro día encajamos dos goles a balón parado que se pueden mejorar, pero hay muchas situaciones parecidas en inicios de juego para no siempre recurrir al balón largo y en el intento de buscar alternancia en el juego y salir desde atrás para luego buscar espacios, estamos cometiendo en los inicios desde los centrales y laterales y con pases que son más sencillos que lo que estamos haciendo. Son errores individuales que tenemos que mejorar y no hay mejor manera que entrenar, coger confianza, no perder esa confianza y tratar de mejorarlos individualmente.

Llevamos 31 jornadas y el equipo no mejora en lo defensivo. ¿Qué responsabilidad se pone usted?

La responsabilidad toda, soy el entrenador y asumo toda la responsabilidad y trato personalmente de que los jugadores mejoren individualmente y en algunas cosas lo conseguiré y en otras pues no las conseguiré, pero no es una cosa que depende solo del entrenador y del trabajo que se haga, también hay responsabilidades por parte de los jugadores y creo que entre todos estamos intentando reducir ese tipo de errores porque nos están perjudicando mucho nuestras opciones de poder sumar.

47 goles en contra y solo 35 puntos de los 96 posibles, 2 victorias fuera de casa, la última en enero... ¿De quién es la responsabilidad de esto? ¿Del entrenador, de los jugadores, del club?

Asumo la responsabilidad como si es mía al 100% y trabajo con esa responsabilidad y de pensar que toda es mi responsabilidad y trato de dar mi mejor versión y mi mayor capacidad de trabajo, a partir de ahí luego que cada uno deberá asumir la responsabilidad que crea oportuna, pero tampoco me importa mucho lo que piensen los demás, solo hacer mi trabajo lo mejor posible desde mi posición y asumir la responsabilidad que tenga que asumir.

Se habla de ridículo entre la afición. ¿Qué siente cuándo escucha esas críticas?

Sinceramente no suelo leer mucha información, dedico tiempo a lo que debo de hacer que es trabajar y preparar las cosas y lo que diga la afición bien dicho está. En una situación tan comprometida y tan delicada como la que estamos entiendo que las críticas tienen que existir y no hay otra que tratar de hacer las cosas lo mejor posible, poco más puedo decir.