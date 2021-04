Esta es la camiseta que lucirán Osasuna y Valencia CF

Osasuna y Valencia CF saltarán esta tarde al terreno de juego de El Sadar con una camiseta protesta contra la Superliga europea que ha promovido Florentino Pérez.

La camiseta llevará un lema en inglés en clara referencia contra la esencia de una competición que nace viciada porque es de entrada cerrada y no premia los valores básicos del deporte como el éxito conseguido a través del trabajo.

"Earn it. Football is for the fans", que en castellano significa "ganároslo. El fútbol es de los aficionados".