El Valencia CF no ha terminado de arrancar en toda la temporada. Con sólo 35 puntos conseguidos en 32 encuentros, la salvación parece estar cerrada, pero no se puede dejar margen para más sustos.

¿Debe despedir el Valencia ya a Javi Gracia?

El equipo no rinde en ninguna de sus líneas y recibe goles con suma facilidad. El entrenador tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022 y su despido actualmente supondría un desembolso razonable, si bien es cierto que en verano se abre una opción a que su cese salga mucho más económico. En cualquier caso, la imagen del equipo es la que es y la afición valora cada vez más bajo a Gracia en las encuestas de SUPER. Tal vez Javi Gracia no sea el gran responsable, aunque es evidente que no es el único responsable, pero planteamos otra pregunta más directa: ¿Debe despedir el Valencia ya a Javi Gracia?