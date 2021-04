Jaume Doménech hizo un gran partido en la derrota del Valencia frente a Osasuna. El portero salvó varias ocasiones claras incluido un penalti y precisamente ha destacado que "pudieron matarnos" en referencia a Osasuna.



Estas son las declaraciones de Jaume

¿Qué sabor de boca deja esta derrota?

"Estamos muy dolidos, en la primera parte hemos estado mejor, el míster nos ha dicho que había que evitar errores en salida de balón y hemos tenido dos y nos ha penalizado con dos goles y luego nos ha costado mucho darle la vuelta y tener continuidad. En la segunda parte ellos han sido superiores y han podido matarnos"

¿Os ha faltado intensidad frente a Osasuna?

"Cuando vienes a un campo como este hay que meter mucha intensidad, es un equipo muy físico y en los duelos estaba el partido... Creo que hemos estado mejor en la primera parte, pero en la segunda parte ellos han sido superiores"

¿Qué le pasa al Valencia fuera de casa?

"No lo sabemos, teníamos mucha ilusión en conseguir la victoria fuera de casa, es algo que llevamos persiguiendo mucho tiempo, pero no nos salen las cosas, hay que levantarse porque tenemos que sumar puntos y el sábado tenemos una final en casa"

¿Entiendes el criterio de las manos? ¿Te había pasado alguna vez dos penaltis tan rápidos?

"Tan rápido no, ya es shock porque es difícil pararlo y luego que te piten otro es difícil. Yo no sabía ni que había sido mano. No he visto la jugada, me ha dicho que la toca con la mano, pero no he visto si era clara, tengo que verlo"

¿Entiendes el revuelo por la Superliga?

"Desconozco la situación cómo está, pero nosotros lo que queremos es competir en igualdad de condiciones y ya está, que todos tengamos las mismas opciones"