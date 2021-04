El Chiringuito: El Atlético quiere a Gayà

El Atlético de Madrid busca lateral izquierdo y está pensando en el valencianista José Luis Gayà. Es información del el programa Jugones de la Sexta. No es la primera vez que Simeone se plantea el fichaje del jugador del Valencia CF y en este sentido, hay que recordar que el club de Mestalla quiere ampliar el contrato de su capitán, que termina en 2023 y que a tal efecto ya hubo una reunión el pasado mes de marzo.

El club de Mestalla quiere renovar a Gayà pero también es cierto que necesita vender. Para ajustar las cuentas de esta temporada y no generar deuda el Valencia CF tiene que hace caja traspasando futbolistas por una cantidad cercana a los 31 millones de euros. Gayà no es uno de los jugadores que tengan el cartel de 'transferible' pero la solución a este dilema depende otros factores como el mercado, es decir, vender a quien quiero vender o a quien me quieren comprar.