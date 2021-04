Salvar la temporada con Javi Gracia en el Valencia

A falta de siete jornadas el Valencia CF de Javi Gracia está a treinta puntos de la Liga de Campeones, dato que sirve para medir la calidad del equipo y del proyecto de Meriton, pero aporta poco en lo deportivo porque pelear por la Liga de Campeones nunca ha sido el objetivo de este equipo. Si acaso, y con la boca pequeña, lo fue pelear por estar en Europa League, pero bien pronto la competición dictó sentencia. Este Valencia CF no está para luchar por Europa. Este Valencia CF está para luchar por no descender.

Las estadísticas del equipo que ha diseñado Anil Murthy y entrena Javi Gracia no se sostienen, pero el Valencia CF de Meriton es diferente para todo, y el técnico navarro seguirá al frente para el partido de este sábado ante el Alavés, en Mestalla a las 18:30. En 17 partidos como visitante solo ha sido capaz de sumar 11 puntos de 51 en juego y solo ha ganado dos partidos. Números de cese peo sigue como entrenador. La realidad es esa, que Meriton no tiene ninguna intención de cambiar al entrenador en estos momentos. ¿Qué pasará en caso de que el Valencia CF pierda ante el conjunto de Vitoria? Está por ver porque si es así y teniendo en cuenta que el siguiente partido es ante el Barça también en Mestalla, el Valencia CF puede meterse de nuevo en un buen lío porque comenzará a conjugar el verbo descenso per esta vez estando solo a cinco partidos del final del campeonato. Pánico. Mucho pánico.



Más información Última hora sobre el futuro de Javi Gracia.

PERDIÓ EL HUESCA

El equipo de Javi Gracia tiene ahora 35 puntos por los 27 del Huesca, que jugó ayer en el Wanda Metropolitano y perdió 2-0, y es por lo tanto quien abre las posiciones de los equipos que se van a segunda división. Lo del sábado es una final en toda regla. Ocho puntos por encima del descenso con seis jornadas por delante, 18 puntos en juego.

Hasta se puede decir que es un imprevisto para el club, que lleva semanas trabajando en la temporada que viene sin contar con Javi Gracia. Sin contar con su opinión y sin contar con él como futuro entrenador. De hecho, como ha venido publicando este periódico, hace semanas que el club de Mestalla busca recambio para el preparador navarro, que tiene contrato en vigor una temporada más pero con una cláusula que permite a ambas partes -club y técnico- rescindirlo por una cantidad que se puede calificar de asumible. De hecho esa es la causa por la que sigue, no se trata de confianza en él, es una cuestión económica fácil de entender. Cesar al técnico ahora obliga a pagar todo el contrato que firmó el pasado verano, es decir, obliga a pagarle también la temporada que viene. En cambio, ejecutar la cláusula de liberación que existe en el contrato y que entra en vigor una vez finalice la temporada, supone mucho menos dinero. Esta decisión, que también pesó cuando fue ratificado el pasado cinco de enero tras el empate a uno en Cádiz en Mestalla es puramente económica pero esconde una realidad. La temporada se da por amortizada desde hace meses. Cero ambición y cuadras los números como prioridad . El problema que se puede generar, o que puede generar Meriton es que el equipo se vuelva a meter en la pelea por el descenso a falta de dos o tres jornadas para el final de la Liga. El tamaño de la temeridad y el riesgo que han asumido Peter Lim y Anil Murthy no tiene límites.

REUNIÓN, OTRA VEZ

Este jueves, según informó la Cadena Cope, el grupo que volvió al trabajo después de la derrota ante Osasuna, estuvo hablando con el entrenador sobre el terreno de juego durante 25 minutos con una consigna: unión de cara a los partidos que quedan hasta que finalice el campeonato para lograr los puntos necesarios que le den al equipo la salvación matemática. En esto momentos se estima que con 36 ó 38 no se desciende porque los equipos de abajo tendrían que lograr una racha de puntos que no han logrado en toda la temporada, pero habitualmente la frontera de la salvación matemática está en los 40 puntos.

Y ese es el objetivo del Valencia CF en estos momentos. El club aboga porque el equipo se salve del descenso sumando cinco puntos más y darle carpetazo a la temporada, por ello no está pensando en cesar a Javi Gracia.



ENCUESTA ABRUMADORA

Al respecto, de la misma manera que el gran mayoría de la afición está en contra de Meriton por su gestión, se puede afirmar que la mayoría de la afición está también en contra de Javi Gracia y su manera de hacer al frente del equipo. Valga como referencia una encuesta en www.superdeporte.es con una pregunta directa y dos respuestas sencillas. «¿Crees que el Valencia CF debería cesar ya a Javi Gracia? Si o No». Al cierre de esta edición y con la nada despreciable cifra de casi 5.000 votos, el 90% de los aficionados optó por el SI, por cese inmediato del entrenador navarro. El fútbol es de los aficionados pero los clubes tienen propietarios que toman decisiones. Gracia sigue.