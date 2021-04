Gracia espera a Soler y Cillessen

La participación de Carlos Soler contra el Alavés no está garantizada. El centrocampista del Valencia CF continúa entrenando al margen del grupo en la ciudad deportiva de Paterna y es duda para el partido de este sábado en Mestalla. El jugador ha experimentado una mejoría considerable en el aductor, pero llega muy justo. La idea del jugador es probar este viernes por la mañana y en función de las sensaciones tomar una decisión. El problema es que se trata de molestias musculares y existe el riesgo de que puedan convertirse en una lesión de mayor gravedad. Los médicos y los fisios están trabajando en dobles sesiones para que el futbolista esté a disposición del entrenador, pero puede que no sea suficiente. Carlos es consciente de la delicada situación del equipo y la importancia del partido y está haciendo todo lo posible por jugar. El jugador quiere, pero la última palabra será de su aductor. Si responde a la carga de trabajo de este viernes jugará. Si no, tendrá que esperar a la visita al Barcelona del 2 de mayo. Javi Gracia lo espera antes. El equipo lo necesita y más después de ver los problemas en la salida de balón del equipo en El Sadar.

Gracia está muy pendiente del jugador consciente de la importancia en el centro del campo del Valencia. El pasado miércoles en Pamplona reconstruyó el doble pivote apostando por Daniel Wass y dando continuidad a un Uros Racic que está al límite físicamente como volvió a comprobarse contra Osasuna. El serbio, de hecho, tuvo que ser sustituido en la segunda parte. El navarro tiene la opción de Christian Oliva, pero ya ha demostrado en repetidas ocasiones que no es una alternativa real para él. Tan solo ha disputado un partido de inicio y fue en el Derbi del Ciutat. En Mestalla nunca ha sido titular. El problema si repite Wass en la medular es de nuevo el lateral derecho. Thierry Correia está lesionado, Guillem Molina sufrió demasiado en El Sadar en una posición que conoce pero no es la suya y parece precipitado que Cristiano Piccini juegue de inicio después de tanto tiempo de inactividad. Todo dependerá de Carlos Soler.



La portería

El foco de atención de Javi Gracia también está en la portería. Jasper Cillessen evoluciona favorablemente del esguince en la rodilla y cada vez está más cerca de su reaparición. El holandés está entrenando toda la semana al mismo ritmo que sus compañeros y tiene opciones de entrar en la lista de convocados de Gracia. El técnico decidirá en base al entrenamiento de este viernes si ya está preparado para ponerse bajo palos o por lo menos empezar a entrar en las listas. El martes, de momento, no lo estaba tal y como explicó Gracia en sala de prensa: «Jasper sigue su proceso de recuperación, está entrenado, tiene buenas sensaciones y creo que será en breve cuando ya sea un jugador disponible, pero en estos momentos no lo es», aseguraba.

La vuelta del holandés al equipo en menos urgente que hace un mes porque Jaume Domènech está atravesando por un buen momento de forma con notables actuaciones contra el Betis y Osasuna.