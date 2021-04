¿Llega Cillessen? Gracia responde

El Valencia CF contó con las importantes bajas del holandés, Thierry Correia, Carlos Soler y Maxi Gómez frente a Osasuna. Demasiadas piezas indiscutibles que no ayudaron en Pamplona y el duelo terminó con 3-1 y muy malas sensaciones. Ahora llega el momento de recomponerse frente a otro equipo norteño: el Alavés.

Javi Gracia participó en la rueda de prensa previa al partido de esta jornada que tendrá lugar el sábado y fue cuestionado por la recuperación de Jasper Cillessen.

"En el momento en el que consideremos que puede estar disponible entrará con todas las consecuencias y las mismas opciones de disputar el puesto en el once. No sé si directo al once o no... Cada vez va mejor, completando entrenamientos con el resto de sus compañeros. Entre hoy y mañana tomaremos la decisión, veremos si lo que lleva entrenando con el grupo hasta ahora nos da garantías o se espera una semana más. En una semana más, por el poco trabajo hasta ahora, creo que ya estaría en plenitud", afirmó Javi Gracia.